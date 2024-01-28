 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 2 katil zanlısının yakalandığını açıkladı.

28.01.2024 - 22:53,  Güncelleme: 23:06
Abone Ol

İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 katil zanlısı yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sarıyer'deki Santa Maria (Aziz Meryem) Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile asayiş ve ilçe emniyet ekipleri, kilisedeki ayin sırasında yapılan silahlı saldırının şüphelilerinin yakalanmasında 24 saat dolmadan sonuca ulaştı.

Bakan Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

KATİL ZANLILARI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı

İSTANBUL VALİSİ GÜL: YARALIMIZ YOK

İstanbul Valisi Davut Gül, saldırı sonrası öğle saatlerinde kilise önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, "Hepimizin başı sağ olsun. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 1972 doğumlu vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek kişiye saldırı oldu, yaralı yok. Failler bulunacak ve adli makamlara teslim edilecek." demişti.

Bakan Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı
İstanbul Valisi Davut Gül

YAYIN YASAĞI KARARI VERİLDİ

Saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul sulh ceza hakimliği tarafından olay ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmişti.

Bakan Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KİLİSE RAHİBİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etmişti.

Bakan Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı

"GEREKEN ADIMLAR ATILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm cemaate başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tüm teşkilat arama faaliyetleri içerisinde. Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor." demişti.

Bakan Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başsavcılığın soruşturma başlattığını belirterek, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sarıyer\'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı
YORUMLAR (1)
  • Kaan Arslan: Emniyet görevlilerimiz çooook iyi çalışıyor hayırlı görevler diliyorum ayağınıza taş değmesin Yanıtla 1 19

Ali Yerlikaya, Sarıyer, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı - Son Dakika


23:25
Öne geçtikleri maçı kaybeden Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin yıldızını öve öve bitiremedi Öne geçtikleri maçı kaybeden Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin yıldızını öve öve bitiremedi
22:53
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı
22:38
'Adaylar var' diyen İsmail Kartal transfer yapacakları mevkiyi söyledi "Adaylar var" diyen İsmail Kartal transfer yapacakları mevkiyi söyledi
22:29
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Koltuk derdi olanın Allah belasını versin Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Koltuk derdi olanın Allah belasını versin
21:52
Bolu Belediye Başkanı Özcan, tepkiler üzerine 'Dilber' paylaşımını silip açıklama yaptı Bolu Belediye Başkanı Özcan, tepkiler üzerine "Dilber" paylaşımını silip açıklama yaptı
21:39
Altay kaleyi devraldı! Manchester United tur atladı Altay kaleyi devraldı! Manchester United tur atladı
21:11
BBP Genel Başkanı Destici: Hiçbir siyasi partiyle uzantıları hariç problemimiz yok ve olamaz BBP Genel Başkanı Destici: Hiçbir siyasi partiyle uzantıları hariç problemimiz yok ve olamaz
20:46
Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü de devirdi Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü de devirdi

Son Dakika
23:25 Emre Belözoğlu: Fenerbahçe bizden daha iyi bir takım
22:53 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı
22:38 "Adaylar var" diyen İsmail Kartal transfer yapacakları mevkiyi söyledi
22:29 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Koltuk derdi olanın Allah belasını versin
21:52 Bolu Belediye Başkanı Özcan, tepkiler üzerine "Dilber" paylaşımını silip açıklama yaptı
21:39 Altay kaleyi devraldı! Manchester United tur atladı
21:11 BBP Genel Başkanı Destici: Hiçbir siyasi partiyle uzantıları hariç problemimiz yok ve olamaz
20:46 Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü de devirdi
20:31 İstanbul'daki İtalyan kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi gözaltına alındı
20:01 Ürdün'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: 3 Amerikan askeri öldü, çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 23:37:05. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement