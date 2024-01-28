İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sarıyer\'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı

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İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 katil zanlısı yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sarıyer'deki Santa Maria (Aziz Meryem) Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile asayiş ve ilçe emniyet ekipleri, kilisedeki ayin sırasında yapılan silahlı saldırının şüphelilerinin yakalanmasında 24 saat dolmadan sonuca ulaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

KATİL ZANLILARI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: YARALIMIZ YOK

İstanbul Valisi Davut Gül, saldırı sonrası öğle saatlerinde kilise önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, "Hepimizin başı sağ olsun. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 1972 doğumlu vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek kişiye saldırı oldu, yaralı yok. Failler bulunacak ve adli makamlara teslim edilecek." demişti.

İstanbul Valisi Davut Gül

YAYIN YASAĞI KARARI VERİLDİ

Saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul sulh ceza hakimliği tarafından olay ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KİLİSE RAHİBİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etmişti.

"GEREKEN ADIMLAR ATILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm cemaate başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tüm teşkilat arama faaliyetleri içerisinde. Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor." demişti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başsavcılığın soruşturma başlattığını belirterek, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.