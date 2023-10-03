Terör saldırısında yaralanan polis memuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü - Son Dakika

Terör saldırısında yaralanan polis memuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

Son Güncelleme: 03.10.2023 18:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki bombalı terör saldırısında yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Yerlikaya, ziyareti sırasında yaralı polislerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda görüştürdü.

Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen bombalı terör saldırısında yaralanan polislerin tedavisi devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralı polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

ERDOĞAN, YARALI POLİSLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Paylaşımında "Hain terör saldırısı sonrası yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, polis kardeşimiz Alim Reis'le telefonla görüştü. Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler! Şükürler olsun, kahramanlarımızın sağlık durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum." dedi.

"AHINIZ YERDE KALMADI"

Ziyaret sırasında polis memuru Alim Reis ile telefonda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sesin diri geldi, hoş geldi. Rabbim şifalar versin. Ahınız yerde kalmadı, inşallah kalmayacak. Bedelini ağır ödediler, bundan sonra da aynı şekilde ağır ödemeye devam edecekler. Siz zaten bu şuurla bu yolda yürüdünüz, bundan sonraki süreçte de rabbim bütün güvenlik güçlerimize, askerimize yar ve yardımcı olsun." dedi.

Bakan Yerlikaya, terör saldırısı sonrası yaralanan polis memurunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürdü

"DEVLETİMİZ HEP VAR OLSUN YETER"

Yaralı polis memuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde, "Sayın Cumhurbaşkanım hayırlı akşamlar. Şükür iyiyiz. Devletimiz hep var olsun yeter." ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEYE DEVAM" MESAJI

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında, "Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla saat 09.30 sıralarında gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuş ve açılan ateş sırasında 2 emniyet görevlisi hafif yaralanmıştı.

Ali Yerlikaya, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Terör saldırısında yaralanan polis memuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör saldırısında yaralanan polis memuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü - Son Dakika
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