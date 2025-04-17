Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu sırasında kaydedilen görüntüleri paylaşıp "CHP'ye kayyum hazırlığı yapılıyor" iddiasında bulunanlara ateş püskürdü. Bakan Yerlikaya "Pervasızca içimizde kin ve nefret tohumu ekmeye çalıştılar. Huzurumuzu ekonomimizi tehdit etme cüreti gösteren provokatörler takip edildi. Hukuk önünde tek tek hesap verecekler" dedi.

17.04.2025 14:16
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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Narkokapan-Ankara" kapsamında 525 torbacı gözaltına alınırken operasyon sırasında kaydedilen görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi "CHP'ye kayyum hazırlığı yapılıyor" iddiasında bulundu.

BASIN TOPLANTISINDA SERT İFADELER

Söz konusu paylaşımlar kamuoyunda infiale neden olurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldığı basın toplantısında konuyla ilgili sert ifadeler kullandı. Bakan Yerlikaya "Maalesef bir mücadele sahamız daha var: O da sosyal medya üzerinden yalan haber yayan ve iftira atanlara karşı. Bu sabahki operasyonlarımız öncesinde bile polisimizin yaptığı rutin hazırlık çalışmalarını başka yerlere çekerek halkımız arasında korku, kargaşa, infial yaratmayı amaçlayanlar oldu.

"116 BİN 333 PAYLAŞIM YAPILDI"

Bu kişiler pervasızca içimizde kin ve nefret tohumu ekmeye çalıştı. Huzurumuzu ekonomimizi tehdit etme cüreti gösteren alçak provokatörler siber devriyelerimizin takibindeler. Sabaha kadar uyumadı arkadaşlarımız. Bunları tespit ettik. Dün geceden beri X üzerinden 116 bin 333 paylaşım yapıldı, bunların yüzde 34'ü bot hesaplardı ve paylaşımların yüzde 89'u olumsuzdu. Haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz, hukuk önünde tek tek hesap verecekler.

"UMURUMUZDA BİLE DEĞİLSİNİZ"

Bir de uyuşturucuyla mücadeledeki başarımızı hazmedemeyen tipler var, onlara açıkça ifade etmek istiyorum ki umurumuzda bile değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya\'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler
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Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ponçik Pamuk:
    elbet suçu olan cezasını çeksin . sizin çaldıklarınızında hesabı sorulsun yalnız.. satılan şeker fabrikaları devlete ait çimento fabrikaları doğalgaz şirketleri petkim toksan limanlar gübre sanayi işletmeleri milli elektrik santrali elektirik dağıtım şirketleri kamuya ait yerli ve milli olan 6.000 den fazla gayri menkul ......saymakla bitmez ...hesabını verin !!!!!! 76 44 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    BU GÜZELİM ÜLKEDE KİM YETİM HAKKI YİYORSA,ÇALIP ÇIRPIYORSA.. FİTNE ,FESAT, VE HUZURSUZLUK, KAOS ORTAMI ÇIKARIYORSA ..HUKUK ÖNÜNDE TUTUKLANIP VE YARGILANIP... İÇERİ ATILSIN..ÜLKE HEPİMİZİN ..ÇAPULCULARA HAİNLERE HIRSIZLARA BIRAKILMAZ..ADALET ÖNÜNDE HEPSİ HESAP VERECEK...PARTİSİ VE SİYASİ GÖRÜŞÜ NE OLURSA OLSUN... 73 0 Yanıtla
  • Abdul Halik Erdogan:
    Cumhur Baskanimiz bize 24 saat fırsat tanışın diyen ağzı burnu salyalı kişi nerede yetkililerden. bilen varmi. 46 7 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Cehape zihniyeti tam olarak budur sayin bakanim isleri gucleri yalan dolan algi 18 30 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Eskiden fötocu olan, kalıba göre şekil alan ve borsanın düşmesine neden olan Rasim beyden başlamak lazım 29 2 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Rasim Ozan Kütahyalı için sokağa dökülecek chp liler aranıyor.... 2 7 Yanıtla
  • Szka788304:
    poncik pamuk devlet fabrika çalıştıramaz niceleri mesaiye gitmeden giden çalışmadan emekli oldu devlet fabrika çalıştıramaz bir çok iktidar döneminde özelleştirme oldu araştırma yap kamu yükü artar sen beş verdiğin yerden iki alsan devam edermisin kamuda mı özel sektör demi çalışmak istersin? 0 4 Yanıtla
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