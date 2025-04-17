Bakan Yerlikaya\'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Narkokapan-Ankara" kapsamında 525 torbacı gözaltına alınırken operasyon sırasında kaydedilen görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi "CHP'ye kayyum hazırlığı yapılıyor" iddiasında bulundu.

BASIN TOPLANTISINDA SERT İFADELER

Söz konusu paylaşımlar kamuoyunda infiale neden olurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldığı basın toplantısında konuyla ilgili sert ifadeler kullandı. Bakan Yerlikaya "Maalesef bir mücadele sahamız daha var: O da sosyal medya üzerinden yalan haber yayan ve iftira atanlara karşı. Bu sabahki operasyonlarımız öncesinde bile polisimizin yaptığı rutin hazırlık çalışmalarını başka yerlere çekerek halkımız arasında korku, kargaşa, infial yaratmayı amaçlayanlar oldu.

"116 BİN 333 PAYLAŞIM YAPILDI"

Bu kişiler pervasızca içimizde kin ve nefret tohumu ekmeye çalıştı. Huzurumuzu ekonomimizi tehdit etme cüreti gösteren alçak provokatörler siber devriyelerimizin takibindeler. Sabaha kadar uyumadı arkadaşlarımız. Bunları tespit ettik. Dün geceden beri X üzerinden 116 bin 333 paylaşım yapıldı, bunların yüzde 34'ü bot hesaplardı ve paylaşımların yüzde 89'u olumsuzdu. Haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz, hukuk önünde tek tek hesap verecekler.

"UMURUMUZDA BİLE DEĞİLSİNİZ"

Bir de uyuşturucuyla mücadeledeki başarımızı hazmedemeyen tipler var, onlara açıkça ifade etmek istiyorum ki umurumuzda bile değilsiniz" ifadelerini kullandı.