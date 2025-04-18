Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ''Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var'' sözlerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sert yanıt geldi. Bakan Tekin, ''Aslında Özgür Özel'e cevap verecek bir durumun olduğuna inanmıyorum. Çünkü Özgür Özel benim gözümde bir karakter olmaktan çıktı artık.'' dedi.

18.04.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çapa Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Güncel Gelişmeler Işığında Türk Eğitim Tarihi Paneli'nin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, " Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var" sözlerine yanıt verdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: ÖZGÜR ÖZEL BİR KARAKTER OLMAKTAN ÇIKTI

Bakan Tekin zehir zemberek sözler kullandı. Tekin şunları söyledi: "Aslında Özgür Özel'e cevap verecek bir durumun olduğuna inanmıyorum. Çünkü Özgür Özel benim gözümde bir karakter olmaktan çıktı artık. Ne dediği belli olmayan, ilkesi olmayan, bugün söyledikleriyle yarın söylediği arasında bir tutarlılık olmayan bir karakter. Ona cevap vermek istemem.

Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim şimdi ama fakat asıl bu soruda burada cevap verilmesi gereken şey Atatürk'ün koltuğunda oturan, Atatürk'ün makamı olarak kabul ettiğimiz CHP'nin bu durumlara düşmesine gerçekten üzülüyoruz.

"KARŞIMIZDA BİR ÖZGÜR ÖZEL PROFİLİ YOK

Bakan Tekin, CHP gibi bu ülkenin demokrasisinde ve cumhuriyetinde önemli yeri olan bir siyasi partiye gerçekten zarar veren bir dil kullanıldığına işaret ederek, kendisinin Özel'i siyasi olarak hangi dille cevaplandıracağını bilemediğini söyledi. "Karşımızda bir Özgür Özel profili yok. Yani siyasi düşüncesini ve çizgisini bildiğimiz, o çizgide istikametinde ısrarlı olan, o çizgide istikrarda olan, istikrarlı bir siyasi profil çizmiyor." diyen Tekin, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler öncesinde gündeme gelen "kent uzlaşısı"na ilişkin soruya cevap verdi.

Tekin, CHP'nin terörle iltisaklı olan veya olduğu varsayılan bazı kişileri kendi listelerinden aday gösterdiğini dile getirerek şunları kaydetti: "Fakat şimdi 'Terörsüz Türkiye' diye bir süreç başlatıldı. Bu sefer oyuncağı elinden alınmış çocuklar gibi, amalı ve fakatlı cümleler kullanmaya başladılar. Bunu nasıl izahat edeceğiz, nasıl anlamlandıracağız? Nereye oturtacağız bunu? veya 'Bundan birkaç ay önce siyaset dilini yumuşatmalıyız, normalleştirmeliyiz.' diye ortaya çıktı.

"BENİM AÇIMDAN MUHATAP ALINACAK KİŞİ DEĞİL"

Ama şimdi halkın oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanına ve girdiği bütün seçimlerde başarılı olmuş, demokratik yollarla iktidara gelmiş bir cumhurbaşkanına cuntacı diyebilecek. Burada hangi Özgür Özel'den bahsedeceğiz veya hangi Özgür Özel muhatap alınacak? Benim açımdan muhatap alınacak kişi değil. Ama muhatap alınacak ciddi makam CHP Genel Başkanlığı'dır. Dolayısıyla CHP Genel Başkanlığının bu açıklamaları yapması ve bu kadar tutarsız bir dil kullanması Türk demokrasisi açısından da siyasal hayat açısından da trajikomik bir durumdur."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerle ilgili şunları söylemişti: "Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kifayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum. İnsanda birazcık utanma olur. Türkiye'nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var kazma!"

Kaynak: AA

Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Özgür Özel, Politika, Sözler, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Bulent Cebeci:
    Sen nesin acaba milletin gözünde yusuf tekin ! 370 139 Yanıtla
  • Elisa21:
    İNGİLİZ LORD UŞAĞI ÖZGÜR 142 352 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    PATLAK AMPULÜN EMİR KULU SARAYIN İTAATKARI CİDDİYE DAHİ ALINMAMALI 302 135 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Sen oraya buraya laf yetiştirmeyi bırakta, üç kuruşa çalıştırdığın, enaz üç yıl sınava hazırlanmış, 80 üzeri puan almış pırıl pırıl gençleri mülakat ucubesiyle, puanı değil, adamı olan kazanır mantığıyla safdışı bıraktığın gençlerin hesabını düşün. O gençlerki senin bir çok daire başkanından daha donanımlıdır. Bu gençleri mülakatta adamı olan atanır mantığıyla eleyen komisyon üyelerine on basarlar. Reisi yıkarsa basiretsiz güruh yıkar. İzin vermeyecegiz. 352 28 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Senin gibi adamların Milli eğitim bakanı olduğu yerde ,Adam Ankarada bir lisede Müdür muavini okulda ve sınıfta tüfekle geziyor. Sen özgür özelin adamlığına söz soyleyecegine kendi adamlığını sorgula 333 33 Yanıtla
    Ömer Faruk Kurt:
    sayin bakanim hirsiz la sizi bir tutanla benim oyum ay birmi 19 42
  • Turgut Yıldız:
    bakan bey 25 milyon seçmeni olan ana muhalefet partisi lideri karşındaki kişi. sen nasıl geldin oraya atamayla. 292 35 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Özgür özelin adamliginin sadakası sana yeter beyefendi. 252 50 Yanıtla
    Ömer Faruk Kurt:
    aneyininnn zekati ve fitreside senin gibi lere yeter 12 32
  • mustafa aykanat:
    Derhal istifa etmelisin sayın bakan 251 37 Yanıtla
  • Cuma Çayli:
    Türkiye nin sabır testi oldu Özgür 58 221 Yanıtla
  • sus ceo:
    En başarısız bakan yine konuşmuş. Milli eğitim bakanlığını milli olmaktan çıkaran yetersiz bir bakana bu halk en fazla seçimlere kadar tahammül eder. Allah'ım çocuklarımızı koru bu adamdan. 171 60 Yanıtla
  • 032725:
    Sen kimsin yaprağım,kazma sapı gibisin. 181 13 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    özgür özel ne CHP ne ulu önder Mustafa Kemal Atatürk bunlarla zerre alakası kalmamış saçma sapan tavırlar konuşmalar içine girmiş bir hal aldı Allah yardım etsin tüm ülkemize . 72 102 Yanıtla
  • Narkoz null:
    chp nin mustafa kemalin partisiyle uzaktan yakından alakası kalmadı bitirdiler partiyi konuşma üslubu bir genel baskana yakışmıyor 55 85 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Karaktersiz olan biri kalkipta karakter dersi veremez 93 47 Yanıtla
  • 205622:
    badem bıyıklar en fazla din öğretmeni almış hayirli olsun 103 16 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Kimi dış devletler bahane amaçlı imamoğli özeli bahane ederek, güzel ülkem Türkiyemin Askeri ihtiyaçları ve diyer ihtiyaclarımısı askıya aldıklarını, umarım chapeli nal kafa vatan hainleri farkındadırlar :(( 40 57 Yanıtla
  • Ömer Yıldırım:
    bir lafa bakarım birde söyleyene diye bir şey var sayın bakan yani kendini çok önemli görme. 78 18 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu bakanı sadece kuru iç siyasi çekişmelerle tanıyorum. Hiçbir icraat yok. Milli eğitim bakanlığı görevine daha donanımlı ve milli kelimesinin önemini bilen bir insan atanmalı. 63 14 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Chp özgür özel başkanlığında 3.lige düştü 16 36 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    yıllarca fetocu yazarların kitaplarını çocuklara okuttunuz. şimdi çıkmış özgür özel i beğenmiyor. son 10-15 yılda lise üniversite mezunu çocuklar el yazısı yazmaktan normal yazıyı bile yazmayı beceremiyor. eğitim seviyesi bu şekilde. 41 8 Yanıtla
  • ercan aksu:
    karaktersiz demiş 31 17 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    sayin bakanim sonuna kadar yanindayiz hirsiza arsiza inat sonuna kadar akp 13 33 Yanıtla
  • HAKKI yavuz:
    Sayın bakanım en ıyıısını yapıyorsunuz.. Bu tip kısılerı cıddıiye almak zaten size de yakısmaz.... -sevıyeızı koyver yıkıldıgı yere kadar gıtsın..... 14 31 Yanıtla
  • ahmet demir:
    adamsın süper cevap vermişin boğazlaeına kadar gömüldğkleri pislikte pis pis çırpınıyorlarr 9 26 Yanıtla
  • 6480Mahide:
    arkadaş bi düşün artık yeter yeter.. Alayınızın canı cehenneme.. 22 0 Yanıtla
  • Bülent Bey:
    Evet haklısın atanmışlar seçilmişlerin muhatabı değil!! 11 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bizde coktan cikti 2 7 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    15 bin atamada, 27 Tarih.. 20 lerde cografya vs 1800 dinci atamasi.. yine ayni rakamlarda edebiyat vs.. sizi Allah bildigimizden beter etsin amin. 5 0 Yanıtla
  • Cihangir Reyhan:
    Partisi şunu bunu fark etmez ama harbi ne dediğini bilmeyen nerden kimin niçin getirdiği belli olmayan ne fikri nede vizyonu olan bir adamı koskoca bir Parti'nin başına genel başkan sıfatıyla durması çok garip. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
17:02 Putin’den Ukrayna’da ateşkes kararı Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı
15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:07 Hakem verdi, VAR devreye girdi İşte Galatasaray’ın iptal olan penaltısı Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:55:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement