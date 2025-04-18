Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çapa Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Güncel Gelişmeler Işığında Türk Eğitim Tarihi Paneli'nin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, " Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var" sözlerine yanıt verdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: ÖZGÜR ÖZEL BİR KARAKTER OLMAKTAN ÇIKTI

Bakan Tekin zehir zemberek sözler kullandı. Tekin şunları söyledi: "Aslında Özgür Özel'e cevap verecek bir durumun olduğuna inanmıyorum. Çünkü Özgür Özel benim gözümde bir karakter olmaktan çıktı artık. Ne dediği belli olmayan, ilkesi olmayan, bugün söyledikleriyle yarın söylediği arasında bir tutarlılık olmayan bir karakter. Ona cevap vermek istemem.

Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim şimdi ama fakat asıl bu soruda burada cevap verilmesi gereken şey Atatürk'ün koltuğunda oturan, Atatürk'ün makamı olarak kabul ettiğimiz CHP'nin bu durumlara düşmesine gerçekten üzülüyoruz.

"KARŞIMIZDA BİR ÖZGÜR ÖZEL PROFİLİ YOK

Bakan Tekin, CHP gibi bu ülkenin demokrasisinde ve cumhuriyetinde önemli yeri olan bir siyasi partiye gerçekten zarar veren bir dil kullanıldığına işaret ederek, kendisinin Özel'i siyasi olarak hangi dille cevaplandıracağını bilemediğini söyledi. "Karşımızda bir Özgür Özel profili yok. Yani siyasi düşüncesini ve çizgisini bildiğimiz, o çizgide istikametinde ısrarlı olan, o çizgide istikrarda olan, istikrarlı bir siyasi profil çizmiyor." diyen Tekin, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler öncesinde gündeme gelen "kent uzlaşısı"na ilişkin soruya cevap verdi.

Tekin, CHP'nin terörle iltisaklı olan veya olduğu varsayılan bazı kişileri kendi listelerinden aday gösterdiğini dile getirerek şunları kaydetti: "Fakat şimdi 'Terörsüz Türkiye' diye bir süreç başlatıldı. Bu sefer oyuncağı elinden alınmış çocuklar gibi, amalı ve fakatlı cümleler kullanmaya başladılar. Bunu nasıl izahat edeceğiz, nasıl anlamlandıracağız? Nereye oturtacağız bunu? veya 'Bundan birkaç ay önce siyaset dilini yumuşatmalıyız, normalleştirmeliyiz.' diye ortaya çıktı.

"BENİM AÇIMDAN MUHATAP ALINACAK KİŞİ DEĞİL"

Ama şimdi halkın oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanına ve girdiği bütün seçimlerde başarılı olmuş, demokratik yollarla iktidara gelmiş bir cumhurbaşkanına cuntacı diyebilecek. Burada hangi Özgür Özel'den bahsedeceğiz veya hangi Özgür Özel muhatap alınacak? Benim açımdan muhatap alınacak kişi değil. Ama muhatap alınacak ciddi makam CHP Genel Başkanlığı'dır. Dolayısıyla CHP Genel Başkanlığının bu açıklamaları yapması ve bu kadar tutarsız bir dil kullanması Türk demokrasisi açısından da siyasal hayat açısından da trajikomik bir durumdur."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerle ilgili şunları söylemişti: "Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kifayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum. İnsanda birazcık utanma olur. Türkiye'nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var kazma!"

Kaynak: AA