Bakanlar Akar ve Soylu, Meclis'te Gara operasyonunu anlattı (3)

GRUBU BULUNAN SİYASİ PARTİLERİN TEMSİLCİLERİ KONUŞTU

Genel Kurul'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının ardından Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri söz aldı. İlk sözü İYİ Parti Grubu adına Grup başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ile Lütfü Türkkan aldı. Dervişoğlu, bugün siyaset konuşma zamanı olmadığını vurgulayarak, bilgilendirme yaptıkları için bakanlara teşekkür etti. Dervişoğlu, "Bugün siyaset konuşacak değiliz ama aynı duyarlılığı herkesten beklemek bizim de hakkımızdır. Ortak acılardan ders çıkarmak, siyasi ikbal kaygılarını bir tarafa bırakmak, kelimelerimize özen göstermek bizim açımızdan bir mecburiyettir. PKK, DEAŞ, FETÖ; Türk milletinin başına bela olmuş terör örgütleridir" dedi.

Lütfü Türkkan da, "Öncelikle, şehitlerimizin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalanarak öldürüldükleri algısını yayma girişimlerini, PKK ve FETÖ algısıyla dünyada ve Türkiye 'de bu algının yerleşmesine çaba sarf edenlerin hepsini müfteri ve alçak ilan ediyorum buradan" diye konuştu. Türkkan'ın bu ifadeleri AK Parti ve MHP sıralarından alkış aldı.'TÜRKİYE KABİLİYETİNİ BÜTÜN DÜNYAYA KANITLAMIŞTIR'Ardından kürüye MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Levent Bülbül çıktı. Bülbül, saldırıyı kınayarak, "Kamuoyuna yansıyan şehit haberleri milletçe bizleri acıya boğmuş, yüreklerimizi yakmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Türkiye bu harekatla bir defa daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya kanıtlamıştır. Dünyada ender orduların gerçekleştirebileceği bu harekatla Kandil ve Sincar gibi derin bölgelere harekat yapılabilme imkanı ortaya koyulmuştur" ifadesini kullandı.HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "Evet, bugün yaşamını kaybeden, katledilen insanlar aramızda değil, anne-babaları yastalar ve biz burada TBMM olarak oturuyoruz, konuşuyoruz, değerlendiriyoruz" dedi.CHP Grubu adına söz alan İzmir Murat Bakan , yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.'TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK'AK Parti Grubu adına söz alan Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da, Türkiye'nin terörle mücadelesine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye uzun zamandan beri terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Bugüne kadar bu mücadele çok büyük bedeller ödedi, bedeller ödemeye de devam etmektedir. Ülkemizin terörle mücadelesi terör sona erinceye, huzur ve barış bölgemize hakim oluncaya kadar kararlılıkla devam edecektir. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik her türlü eylemlere karşı gerekli her türlü tedbiri almak, terör örgütlerinin saldırılarını bertaraf etmek, Türkiye'nin güney kara sınırlardaki mücavir bölgelerde bir terör koridorunun oluşmasını önlemek ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak Türkiye'nin hakkı ve Türkiye hükümetlerinin milletine karşı olan bir görevidir."