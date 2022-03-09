Barış zirvesinin yapılacağı Antalya'da hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
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Barış zirvesinin yapılacağı Antalya'da hazırlıklar tamamlandı

09.03.2022 15:44

Barış zirvesinin yapılacağı Antalya'da hazırlıklar tamamlandıANTALYA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yarın 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşecek.

Barış zirvesinin yapılacağı Antalya'da hazırlıklar tamamlandı

ANTALYA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yarın 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşecek. Üçlü zirve öncesi Belek Turizm Merkezi'nde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti, forumun yapılacağı merkezde ise hazırlıklar tamamlandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 14.günde devam ederken, ateşkes ve barış ilan edilmesi için yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor. Bu çalışmaları yürüten ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla 11-13 Mart'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'de yapılacak, Antalya Diplomasi Forumu'nda(ADF), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'da katılacak. Tüm dünyanın gözü bu hafta Türkiye'de olacak ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte üst düzey ilk temas Antalya'da gerçekleşecek. Öte yandan hem üçlü zirvenin yapılacağı hem de forumun yapılacağı noktalarda hazırlıklar tamamlandı. Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba'nın üçlü zirvesi 2015 yılında G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Lideri Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı Regnum Carya Otel'deki salonda gerçekleştirilecek. Rus ve Ukrayna heyetlerinin, toplantı dışında karşılaşmayacağı tarafların ayrı otellerde konaklayacağı öğrenildi.

"Güvenlik üst seviyede"

Belek bölgesinde hem bu üçlü zirve hem de diplomasi forumu için oluşturulan geniş güvenlik önlemleri ise dikkat çekti. Antalya'da çevre illerden çok sayıda polis araçlarının çekildiği üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. NEST Kongre Merkezi'nde salonların hazırlandığı, yayın sistemlerinin kurulduğu, görevli personelin ise yerlerinin belirlendiği belirtildi. Ayrıca kongre merkezi yakınında çok sayıda ambulanslarında görev aldığı görüldü. Rusya-Türkiye- Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı için 150'si yabancı olmak üzere 334 gazetecinin akredite yaptırdığı kaydedildi. Toplantıyı ayrıca 34 ülkeden basın mensupları ve medya kuruluşları takip edecek.

"Barışa katkı olur"

Zirvenin yapılacağı yakınındaki taksi esnafı Reyhan Şahin, "Bölgemizde iki gündür çok büyük bir hareketlilik var. İnşallah bu zirve her iki ülke için dünya için gelişmeler güzel olur savaş biran önce biter. Sonucu güzel olacak, biz güzel geçmesini bekliyoruz" dedi.

Barış zirvesinin yapılacağı Antalya'da hazırlıklar tamamlandı
Barış zirvesinin yapılacağı Antalya'da hazırlıklar tamamlandı
Barış zirvesinin yapılacağı Antalya'da hazırlıklar tamamlandı
Barış zirvesinin yapılacağı Antalya'da hazırlıklar tamamlandı

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Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Mart, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Barış zirvesinin yapılacağı Antalya'da hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış zirvesinin yapılacağı Antalya'da hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
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