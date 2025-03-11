Bartu Soral: "Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış" - Son Dakika
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Politika

Bartu Soral: "Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış"

Bartu Soral: "Öcalan\'ı muhatap almak son derece yanlış"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Teröristbaşı ile müzakere sürecine sert tepki gösteren Soral, "Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış" dedi. YPG'nin ABD ve İsrail desteğiyle hareket ettiğini belirten Soral, Türkiye'nin Suriye politikasında hata yaptığını savundu.

11.03.2025 15:14
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Öcalan'la yürütülen müzakere sürecini eleştiren Soral, YPG'nin uluslararası destek aldığını ve Türkiye'nin bu gerçeği göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin Suriye politikasında hatalar yaptığını ifade etti.

"ÖCALAN'I MUHATAP ALMAK SON DERECE YANLIŞ"

Bartu Soral, teröristbaşı ile yapılan müzakere süreçlerine tepki gösterdi. "Teröristbaşını bu şekilde muhatap almayı doğru bulmuyorum" diyen Soral, devletin terörle pazarlık yapmaması gerektiğini vurguladı.

"YPG'NİN ARKASINDA ABD VE İSRAİL VAR"

Soral, YPG'nin yalnızca bölgesel bir örgüt olmadığını belirterek, "YPG, Suriye'nin yüzde 35'ini kontrol ediyor" dedi. Örgütün arkasında ABD ve İsrail'in bulunduğunu öne süren Soral, Öcalan'ın yaptığı açıklamaların bu destek karşısında etkisiz olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE, SURİYE POLİTİKASINDA HATA YAPTI"

Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren Bartu Soral, AK Parti'nin YPG sorununu HTŞ üzerinden çözmeye çalıştığını ancak bu planın başarısız olduğunu söyledi. "Türkiye, Suriye politikasında hata yaptı" diyen Soral, mevcut süreçte terör örgütleriyle pazarlık yapılmasının doğru olmadığını vurguladı.

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Son Dakika Politika Bartu Soral: 'Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış' - Son Dakika

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