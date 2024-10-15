Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika
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Politika

Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

15.10.2024 22:31  Güncelleme: 22:48
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, yarın Ankara'yı ziyaret edecek. IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Neçirvan Barzani'nin yarın sabah Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ifade edildi.

ZİYARETTE MASAYA YATIRILACAK KONULAR

Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları ifade edildi.

IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, uzun süredir güvenlik, enerji ve ticaret temelinde şekillendiği biliniyor. Ancak iki taraf arasındaki en önemli gündem başlığı, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığı. Türkiye, sınır ötesinde terör örgütü PKK ile mücadelesinde IKBY'nin desteğine önem veriyor.

Ankara\'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Neçirvan Barzani, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ankara, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yunuss Bayern:
    Barzani adamım bitir işini şunun 10 6 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Çözüm süreci başlamıştır hayırlı uğurlu olsun inşallah vatana millete hayırlı olur 6 9 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    2013 yılındaki gibi halay çekerler. Megri Megri Şemmmame :)) 8 4 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    şapi şapi çiğ köfte dönemleri başlıyor demek yine oy ugruna neler yapılıyor be. Ondan sonra yerli milli naraları. 1 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ender kervancıoğlu sudem melis talat yelbuz aynı kişiler bunları dilkate almayın 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DEVLET BASKANININ MUHATABI BU MU 0 0 Yanıtla
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