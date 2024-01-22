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Başak Demirtaş'ın, ''İstanbul için adaylığı düşünebiliriz'' çıkışına CHP lideri Özel'den ilk sözler - Son Dakika
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Başak Demirtaş'ın, ''İstanbul için adaylığı düşünebiliriz'' çıkışına CHP lideri Özel'den ilk sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için partimiz uygun görürse düşünebiliriz'' açıklamasına ilk yorum geldi. Özel, ''Seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir.'' dedi.

22.01.2024 - 17:02,  Güncelleme: 17:39
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için partimiz uygun görürse düşünebiliriz" açıklaması ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

BAŞAK DEMİRTAŞ'TAN ADAYLIK ÇIKIŞI

Türkiye 21 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlere kilitlenirken, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yeşil ışık yakan Başak Demirtaş, DEM Parti'yi işaret etti.

Başak Demirtaş'ın, 'İstanbul için adaylığı düşünebiliriz' çıkışına CHP lideri Özel'den ilk sözler
Başak Demirtaş

"PARTİMİZ UYGUN GÖRÜRSE İSTANBUL'DA ADAYLIĞI DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Demirtaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz. Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL: HERKESİN SAYGI DUYMASI GEREKEN BİR YAKLAŞIM

CHP ve DEM Parti arasında özellikle İstanbul için yapılan ittifak görüşmeleri devam ederken gelen sürpriz çıkışın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk yorumu yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, konuya ilişkin şunları söyledi: "Her Türk vatandaşının en doğal hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir."

Başak Demirtaş'ın, 'İstanbul için adaylığı düşünebiliriz' çıkışına CHP lideri Özel'den ilk sözler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Başak Demirtaş\'ın, \'\'İstanbul için adaylığı düşünebiliriz\'\' çıkışına CHP lideri Özel\'den ilk sözler
YORUMLAR (13)
  • Kadir Can: Korkma özgür HDP SİZİN ARKA BAHÇENİZ MERAK ETMEYİN SİZDEN BİR KAC BLD KOPARMA DERDİNDELER Yanıtla 43 185
  • necmettin durmaz: eyvah ki eyvah uykuları kaçtı demin rehinesi Yanıtla 78 141
  • Kadir Can: Cehpede ateş basar şimdi hdp aday gösterirse iyi parti zaten yok bay bay Ekrem bol bol tatil yaparsin Yanıtla 29 182
  • Yasin gürel: Dem ile chp nin anlaşamadığı bazı konular var demekki. Pazarlığı kızıştırmak için böyle bir açıklama yaptırmışlar. Eğer esenyurt vermezsen kendi adayımızı çıkarırız İmamoğlu da avucunu yalar diyorlar. Yanıtla 25 169
  • Mürsel Güzey: CHP bunların oyuyla kazandı İNŞAALLAH birbirlerine düşerler Yanıtla 41 126
  • Coronaci : Simdi ne demek istiyo ben anlamadim bi taraftan saygi duyun bi taraftanda saygisizliktan dem vuruyor anlayan varmi???? Yanıtla 30 132
  • cemal aslan: El yükseltiyorlar. İstanbul gitmesin diye ne isterseler verecekler. Yanıtla 19 132
  • Kadir Can: Ateş bastı özgürle ekreme onu diyor HDP İYİ PARTİ olmasa chpe rüyasında görür 20 94
  • Alper006 : Özgür Özel İmamoğlu yerine başak demirtaş ı düşünebilirsin bence hem dem in oylarını silme alırsın mantıklı değerlendirmelisin Yanıtla 31 66
  • murat özdemir: Artık ibb de mimik minik hevalcikleriniz gezer Yanıtla 27 64
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Son Dakika Politika Başak Demirtaş'ın, ''İstanbul için adaylığı düşünebiliriz'' çıkışına CHP lideri Özel'den ilk sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başak Demirtaş'ın, ''İstanbul için adaylığı düşünebiliriz'' çıkışına CHP lideri Özel'den ilk sözler - Son Dakika
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