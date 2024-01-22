Başak Demirtaş\'ın, \'\'İstanbul için adaylığı düşünebiliriz\'\' çıkışına CHP lideri Özel\'den ilk sözler

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için partimiz uygun görürse düşünebiliriz" açıklaması ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

BAŞAK DEMİRTAŞ'TAN ADAYLIK ÇIKIŞI

Türkiye 21 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlere kilitlenirken, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yeşil ışık yakan Başak Demirtaş, DEM Parti'yi işaret etti.

Başak Demirtaş

"PARTİMİZ UYGUN GÖRÜRSE İSTANBUL'DA ADAYLIĞI DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Demirtaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz. Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL: HERKESİN SAYGI DUYMASI GEREKEN BİR YAKLAŞIM

CHP ve DEM Parti arasında özellikle İstanbul için yapılan ittifak görüşmeleri devam ederken gelen sürpriz çıkışın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk yorumu yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, konuya ilişkin şunları söyledi: "Her Türk vatandaşının en doğal hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir."