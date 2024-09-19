Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın - Son Dakika
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Politika

Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın

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Partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisine yöneltilen "Narin ve Sıla'ya yapılan caniliğe sert tepki gösterdiniz. Geçmişte bu tür suçlara idam getirilmesi yönünde çağrılarınız olmuştu. Yeni dönemde yapılacak Anayasa çalışmalarında bu konuyu gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı?" sorusuna sert çıktı. Muhabire kızan Bahçeli, "Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin" ifadelerine yer verdi.

19.09.2024 15:36
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Toplantısı sonrası gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Açıklaması sonrası soru-cevap kısmına geçen Bahçeli, basın mensuplarından birinin yönelttiği soru karşısında bir hayli öfkelendi.

Soru-cevap kısmında söz alan basın mensubu Bahçeli'ye "Narin ve Sıla'ya yapılan caniliğe sert tepki gösterdiniz. Geçmişte bu tür suçlara idam getirilmesi yönünde çağrılarınız olmuştu. Yeni dönemde yapılacak Anayasa çalışmalarında bu konuyu gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı?" sorusunu yöneltti.

Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın

"BÖYLE SAPIK VE YANLIŞ SORULARLA..."

Muhabirin sözünü kesmeden sonuna kadar dinleyen Bahçeli, "Anayasa'nın oluşması noktasındaki konuları dikkatlice takip etmediğiniz anlaşılıyor. Bizim önerilerimiz arasında olup diğer siyasi kuruluş ve düşünceler de benimsediği takdirde niye olmasın. Olacaksa hangi mutabakatla yeni bir Anayasa'ya kavuşalım onu düşünmeliyiz. Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin. Türk milletinin artık bundan gocunacak tarafı kalmadığı gibi utanacak tarafları başlamıştır" diyerek muhabire çıkıştı.

Basın toplantısında Bahçeli\'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın

Devlet Bahçeli, Politika, Gündem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Cruel Runeblue:
    Soruda sorulmayacak bundan sonra Allah tez zamanda insallah 204 38 Yanıtla
  • Gökhan Arslan:
    Normal Bir soru sordu hemen Hakaret eti... Millet cikardi sizi oraya unutmayin 207 25 Yanıtla
  • Simon Felix:
    Sahibinden satılık devlet hem de Bahçeli 190 34 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    gayet mantıklı toplumsal bir sorun idam şart 146 7 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Bu soruda sapıkça bir taraf yok yanlış bir taraf yok.. İyice kafa gidik yaşıtları ya huzur evinde yada zincirli kuyuda toprak altında buda uzatmaları oynuyor işte. Muhabir arkadaş takma bunu kafana boş ver delidir ne yapsa yeridir. 122 17 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    İdamı getiremem geri.gücüm yok de.ortağım gerirmiyor ab den korkuyoruz de.anlayalım.ona gore oy verecek millet. 91 11 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Gölgesinden nem kapıyor..bu soruların neresi sapıkça? yaşlılık baya zorlamiş... 89 11 Yanıtla
  • Aa:
    Sen kimsin arkadaş soru bile sorulmayacakmi.onceden şu soruları sorun diye verin bari 87 10 Yanıtla
  • yakup suri :
    Nasıl bi hal aldın sen bahçeli..yazacak çok şey varda neyse 85 10 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    bi tur suçlara ve cinayetlere idam.sart kardeşim. refarandum.istiyoruz. 91 0 Yanıtla
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