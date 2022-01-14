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Başkan Acar ve muhtarlardan proje turu - Son Dakika

Başkan Acar ve muhtarlardan proje turu

14.01.2022 10:49
Başkan Acar ve muhtarlardan proje turu

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, muhtarlarla birlikte Çaltılıdere Mahallesi'nde kaba inşaat çalışmaları son aşamaya gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi ile Güzelhisar Mahallesi'ndeki Patipark'ı ziyaret etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, muhtarlarla birlikte Çaltılıdere Mahallesi'nde kaba inşaat çalışmaları son aşamaya gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi ile Güzelhisar Mahallesi'ndeki Patipark'ı ziyaret etti.

Muhtarlarla Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi inşaat sahasında bir araya gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, hastanenin yapım ve faaliyet aşaması hakkında muhtarlara bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Acar, daha sonra Güzelhisar Mahallesi'nde sokak hayvanlarının Avrupa standartlarındaki rehabilite ve tedavi merkezi olan Patipark'a inceleme gezisi gerçekleştirdi.

"Hastanenin tüm kaba inşaat giderlerini biz üstlendik"

Dokuz Eylül Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde hastanenin kaba inşaatını Aliağa Belediyesi olarak üstlendiklerini belirten Başkan Serkan Acar, "2019 yılında Çaltılıdere bölgemizde daha imarı olmayan bir yerin imarını, uygulamasını, projesini tamamlayarak inşaata başlamak, 2 yıllık bir süreçte bunların tamamını yapmak bir ekip başarısıdır. Bunun örneği de çok fazla yoktur. Bugün itibariyle inşaatı belli bir seviyeye getirdik. Tüm kaba inşaat için 100 milyona yakın bir maliyet öngördük. Bunun tamamı Aliağa Belediyesi tarafından karşılandı" dedi.

"Hastane 20-30 yıl Aliağa'nın sağlık konusundaki ihtiyacını karşılayabilecek"

Hastanenin sadece Aliağa'ya değil bölgeye önemli katkılar sunacağını ifade eden Başkan Serkan Acar, "Hastanemiz üç bloktan oluşuyor. Hastanemizin A ve C blokları tamamlanırken B blokta üç katımız kaldı. Yüzde 85 seviyelerine ulaşan hastanemizin kaba inşaatını mart ayında tamamlamış olacağız. Kaba inşaatı tamamladıktan sonra hastaneyi Dokuz Eylül Üniversitesine teslim edeceğiz. 200 yatak kapasitesine sahip hastanemizin yüzde 70'i tek yataklı olacak. Bu sayede hastanemiz, ihtiyaç duyulduğu takdirde ilave bir bina yapımına gerek kalmadan 400 yatak kapasitesine ulaşabilecek. Hastanemiz böylelikle 20-30 yıl Aliağa'nın sağlık konusundaki ihtiyacını karşılayabilecek" diye konuştu.

Muhtarlardan Patipark'a ziyaret

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve mahalle muhtarları, hastane şantiyesinde yapılan inceleme gezisinin ardından Patipark'ı ziyaret etti. Muhtarlar, toplam 20 bin 750 metrekarelik alanda kurulu; yeşili, yürüyüş parkurları, sosyal yaşam alanları, açık ve kapalı hayvan barınakları, hayvan tıbbi müdahale binası, acil servis, veteriner hekim hizmet binası ve daha birçok özelliği ile örnek teşkil eden Patipark'a hayran kaldı. Başkan Serkan Acar ve muhtarların gün boyu gerçekleştirdikleri proje gezi programı Güzelhisar Sosyal Tesislerinde devam etti. Muhtarlar burada Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından açılan stantları gezdi. Programa katılımlarından dolayı muhtarlara tek tek teşekkür eden Başkan Serkan Acar, muhtarlara Aliağa'nın yöresel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.

Muhtarlar, hastane ve Patipark ziyaretlerinden memnun kaldı

Muhtarlar açısından çok değerli bir gezi olduğunu belirten Kazım Dirik Mahallesi Muhtarı Sevil Köse, "Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar, hastaneyi tüm yönleriyle bize anlattı. Bu bizim için çok iyi bir sunum oldu. Hastane, bölgemiz için acil bir ihtiyaçtı. Patipark ise sadece bir hayvan barınağı değil, otel gibi, hayvanların çok rahat ettiği muhteşem bir yer olmuş. Bütün muhtar arkadaşlarla aynı kanıdayız" ifadelerini kullandı. Geziden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yalı Mahallesi Muhtarı Gülsüm Hürriyet Gülcan, "Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin bu kadar büyük ve kapsamlı bir hastane olduğunu bilmiyorduk. Hastanenin gelecekte Aliağa'ya katkıları çok iyi olacak. Patipark konusunda başkanımız bizi bilgilendirdi, biz de mahalle sakinlerimizi bilgilendireceğiz. Patipark için de Aliağa Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi. Pandemiden ötürü çok fazla bir araya gelemediklerini belirten Yukarı Şehitkemal Mahalle Muhtarı Kasım Ercan ise "Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi projesi çok güzel olmuş. Hastane Aliağa adına büyük bir başarıdır. Bölgemiz için çok faydalı olacak. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Başkan Acar ve muhtarlardan proje turu
Başkan Acar ve muhtarlardan proje turu
Başkan Acar ve muhtarlardan proje turu
Başkan Acar ve muhtarlardan proje turu
Başkan Acar ve muhtarlardan proje turu
Başkan Acar ve muhtarlardan proje turu

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Dokuz Eylül Üniversitesi, Serkan Acar, Hastane, İnşaat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Acar ve muhtarlardan proje turu - Son Dakika


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