31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul adayları merakla beklenen DEM Parti'de sözcü Ayşegül Doğan kameraların karşısına geçerek 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçe belediye eş başkan adaylarını açıkladı.
İstanbul adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyuran DEM Parti Sözcüsü Doğan basın toplantısında basında yer alan iktidara destek verdikleri yönündeki iddialara da yanıt verdi.
Doğan adayları açıkladıktan sonra "Kaybettirmek ya da kazandırmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bir parti kendini güçlü hissetsin diye değil, halklar kendini daha güçlü ve barış halinde yaşasın diye mücadele ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Geçen hafta yapılan MYK toplantısında alınan kararları hatırlatan Ayşegül Doğan, bütün kararları ülkenin farklı yerlerindeki halk buluşmalarından gelen talepler doğrultusunda aldıklarını söyledi.
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Son Dakika › Politika › Başkan adaylarını açıklayan DEM Parti Sözcüsü Doğan: Kimseye rest veya jest yapmıyoruz - Son Dakika
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