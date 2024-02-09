Başkan adaylarını açıklayan DEM Parti Sözcüsü Doğan: Kimseye rest veya jest yapmıyoruz - Son Dakika
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Politika

Başkan adaylarını açıklayan DEM Parti Sözcüsü Doğan: Kimseye rest veya jest yapmıyoruz

40 il, İstanbul dahil 16 büyükşehir adaylarını açıklayan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "Kaybettirmek ya da kazanmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz" sözleriyle basın toplantısına damga vurdu.

09.02.2024 15:42  Güncelleme: 16:42
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31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul adayları merakla beklenen DEM Parti'de sözcü Ayşegül Doğan kameraların karşısına geçerek 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçe belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

MERAKLA BEKLENEN İSTANBUL ADAYLARI AÇIKLANDI

İstanbul adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyuran DEM Parti Sözcüsü Doğan basın toplantısında basında yer alan iktidara destek verdikleri yönündeki iddialara da yanıt verdi.

"HALKLAR BARIŞ HALİNDE YAŞASIN DİYE MÜCADELE EDİYORUZ"

Doğan adayları açıkladıktan sonra "Kaybettirmek ya da kazandırmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bir parti kendini güçlü hissetsin diye değil, halklar kendini daha güçlü ve barış halinde yaşasın diye mücadele ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"HALK BULUŞMALARINDAN GELEN TALEPLER DİKKATE ALINIYOR"

Geçen hafta yapılan MYK toplantısında alınan kararları hatırlatan Ayşegül Doğan, bütün kararları ülkenin farklı yerlerindeki halk buluşmalarından gelen talepler doğrultusunda aldıklarını söyledi.

Başkan adaylarını açıklayan DEM Parti Sözcüsü Doğan: Kimseye rest veya jest yapmıyoruz

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alper006 : Son günü beklemek ve görmek gerek aday ilan edilen bir kişi son dakika çekilebilir yada İstanbul'da oy oranları ne işe seçime girdikleri zaman o oy oranını alıp almadiklarina bakmak gerek gizli bir anlaşma varmı yok mu diye bu açıklamaları hiç te samimi görünmüyor. 5 5 Yanıtla
  • hüseyin şen: aday çıkarmaları acaba kimin işine yaradı kime yararsa gizli ortak odur o 2 3 Yanıtla
  • müslüm yılmaz: restin büyüğünü seçmen olarak biz size yapacağız merak etmeyin, oyumuz eko'ya 0 2 Yanıtla

Ayşegül Doğan, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan adaylarını açıklayan DEM Parti Sözcüsü Doğan: Kimseye rest veya jest yapmıyoruz - Son Dakika


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