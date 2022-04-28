Başkan Altay Birleşmiş Milletlerde belediyeciliği anlattı - Son Dakika

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Amerika'nın New York şehrindeki Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlenen "Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Meclisine" katıldı.

UCLG Eş Başkanı olarak toplantının açılışında bir konuşma yapan Başkan Altay, daha sonra "Yeni Kentsel Gündem İçin Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Öncelikleri" konulu oturumda da katılımcılara hitap etti. "Pandemi bize ancak en zayıflarımız kadar güçlü olabileceğimizi gösterdi" sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Altay, kadınların, çocukların, göçmen nüfusun, engelli vatandaşların, yaşlıların ve diğer hassas grupların eşitsizliklerden orantısız bir şekilde etkilenmeye devam ettiğini hatırlattı. Şu ana kadar çok güzel şeyler yapıldığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Başkan Altay, virüsün, eşitsizlikleri artırarak hayatın tüm alanlarını ciddi ölçüde etkilediğini, dünyanın birçok yerinde yeterli miktarda aşıya erişim sağlanamadığına kaydetti.

"Ortak görevimiz daha fazla çaba göstermektir"

İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarını azaltmak için mücadeleye devam etmek zorunda olduklarını kaydeden Başkan Altay, "Temel insan ihtiyaçlarının temini ve insan haklarının korunması noktasında yeryüzünde yaşayan herkesin adalet duygusunu tatmin edebilecek ortak bir standarda hala gelinememiştir. Bu durum karşısında insanlara en yakın yönetim birimi olarak bizim ortak görevimiz yeni kentsel gündeme dikkatleri çekmek için daha fazla çaba göstermektir. Ancak bu şekilde sürdürülebilir, kapsayıcı, erişilebilir, adil ve güvenli şehirler inşa etmemiz, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yaklaşmamız mümkündür" diye konuştu.

"Toplumlarımızda en hassas grupları korumalıyız"

İşe öncelikle eşitsizlikleri ele alarak çözüm yollarının ortaya konması, temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması ve uygulanması ile başlanabileceğine işaret eden Başkan Altay, "Toplumlarımızda en hassas grupları öncelikli olarak korumalı, onların da toplum içerisinde karar verme süreçlerine dahil olmalarını sağlamalıyız. Bu hassas gruplardan olan göçmen ve mülteciler konusu güncel bir konu olduğu için ciddiyetle ele alınmalıdır. Göçmen ve yerinden edilmiş nüfusun içerisine geldikleri toplumlara olan olumlu katkılarının farkında olmalı ve tanımalıyız. Yerel ve bölgesel yönetimler, göçü olağan bir durum olarak değil bir statü olarak görmektedir. Göçmenler öncelikle bizim komşularımızdır. Bizim şehirlerimizde, bölgelerimizde yaşamakta ve çalışmaktadırlar. Bu nedenle diğer tüm vatandaşlarla aynı kamu hizmetlerinden faydalanmaları gerekmektedir" dedi.

"Bu dünya hepimizin"

UCLG ailesi olarak, ulusal hükümetleri, göçün sürdürülebilir kalkınmada oynadığı kritik rolü iyi analiz etmeye ve tanımaya davet eden Başkan Altay, "Yine göç yönetişimin de yerel ve bölgesel yönetimlerin rolünü artırarak, göçmenlerin insan haklarını muhafaza eden politikalar üretmek ve uygulamak üzere tüm üye devletlerin yerel yönetimlere katılmalarını ve katkı sağlamaları talep ediyoruz. Bu dünya hepimizin. Huzurlu ve mutlu insanların olduğu bir gelecek, bugün karşılaştığımız sorunların çözümüne ortak katkı sağlamakla mümkün olacaktır" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Toplantının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Altay, "UCLG'nin düzenlediği toplantıda yeni dönem belediyeciliği konuştuk. Özellikle bu dönemde iklim değişikliği, göç ve konut erişimi konusunda Konya Büyükşehir Belediyesinin görüşlerini UCLG Eş Başkanı sıfatıyla tüm dünyadaki belediye başkanlarımıza iletme fırsatı buldum. Birleşmiş Milletlerdeki bu toplantının şehrimize hayırlar getirmesi temenni ediyorum." - KONYA