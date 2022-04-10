Başkan Altay: "Gazze Caddesi-Tıp Fakültesi Kolektör Hattı tamamlandı" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Gazze Caddesi-Tıp Fakültesi Kolektör Hattı tamamlandı"

10.04.2022 12:42
Başkan Altay: "Gazze Caddesi-Tıp Fakültesi Kolektör Hattı tamamlandı"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde kanalizasyon alt yapısını güçlendirmek, sel ve taşkınları önlemek amacıyla yürüttükleri kolektör hattı çalışmaları çerçevesinde Gazze Caddesi-Tıp Fakültesi Kolektör Hattı'nın tamamladığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde kanalizasyon alt yapısını güçlendirmek, sel ve taşkınları önlemek amacıyla yürüttükleri kolektör hattı çalışmaları çerçevesinde Gazze Caddesi-Tıp Fakültesi Kolektör Hattı'nın tamamladığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon alt yapısını güçlendirmek, sel ve taşkınları önlemek amacıyla yürüttüğü kolektör hattı çalışmalarını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da mevcut kanalizasyon sisteminin daha sağlıklı hale getirilmesi ve 2050 yılına kadar sorunsuz çalışması hedefiyle 40 kilometre yeni kolektör hattı projelendirdiklerini hatırlattı. Başkan Altay, bu çerçevede 1. Bölge Keçili Kanalı Ana Kolektör Hattı, Karatay Sanayi Kolektör Hattı, Sille Ak-Barış Caddesi Kolektör Hattı, Real-Otogar Kolektör Hattı ve Akıncılar-Aydınlıkevler Kolektör Hattı'nın ardından Gazze Caddesi-Tıp Fakültesi Kolektör Hattı'nı da bitirdiklerini söyledi. Ayrıca 1. Bölge Sancak-Büsan Kolektör Hattı ile Ereğli Çevre Yolu 3. Bölge Ana Kolektör Hattı projelerini de yatırım planına aldıklarını kaydeden Başkan Altay, tüm bu çalışmaların 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacağını dile getirdi.

"Taşkın riski ortadan kaldırıldı"

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından toplam 7,9 milyon lira yatırımla bin 600 milimetre çapında, 5 metre derinliğinde ve 4,6 kilometre uzunluğundaki Gazze-Tıp Fakültesi Kolektör Hattı'yla beraber bölgedeki kanalizasyon hatları debi rahatlığına kavuşturuldu. Meram Eski Yol, Meram Yeni Yol, Meram Yaka caddeleri üzerinden merkeze intikal eden hatların Gazze Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu'nda bulunan kolektör hattına bağlantısını gerçekleştiren KOSKİ, bu sayede Havzan, Armağan, Melikşah, Alavardı mahallelerinde meydana gelebilecek muhtemel taşkın riskini de ortadan kaldırdı. - KONYA

Başkan Altay: Gazze Caddesi-Tıp Fakültesi Kolektör Hattı tamamlandı
Başkan Altay: Gazze Caddesi-Tıp Fakültesi Kolektör Hattı tamamlandı

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Tıp Fakültesi, Konya, Altay, Gazze, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay: 'Gazze Caddesi-Tıp Fakültesi Kolektör Hattı tamamlandı' - Son Dakika


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