Başkan Altay: "Gençlerle aramızda çok güzel bir muhabbet var" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Gençlerle aramızda çok güzel bir muhabbet var"

22.04.2022 11:19
Başkan Altay: "Gençlerle aramızda çok güzel bir muhabbet var"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cemil Meriç Anadolu Lisesi ile Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ve Konya Spor Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cemil Meriç Anadolu Lisesi ile Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ve Konya Spor Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretlerinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Selçuklu ilçesinde bulunan Cemil Meriç Anadolu Lisesi ile Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ve Konya Spor Lisesini ziyaret eden Başkan Altay, öğretmenlerle ve öğrencilerle sohbet etti. Fırsat buldukça okulları ziyaret etmeye önem verdiklerini ifade eden Başkan Altay, "Konya'mızın üç güzide okulunda öğrencilerimizle buluştuk. Gençlerle aramızda tarifini kelimelere sığdıramadığım çok güzel bir muhabbet var" dedi.

Gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Çünkü çocuklarımız ve gençlerimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecekler. Bizler de onlarla birlikte şehrimize yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, okul yönetimleri ile öğretmenlere de gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. - KONYA

Başkan Altay: Gençlerle aramızda çok güzel bir muhabbet var
Başkan Altay: Gençlerle aramızda çok güzel bir muhabbet var
Başkan Altay: Gençlerle aramızda çok güzel bir muhabbet var

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Uğur İbrahim Altay, Cemil Meriç, Konya, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay: 'Gençlerle aramızda çok güzel bir muhabbet var' - Son Dakika


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