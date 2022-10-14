Başkan Altay: "Liseli gençlerimiz için örnek bir bina inşa ediyoruz" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Liseli gençlerimiz için örnek bir bina inşa ediyoruz"

14.10.2022 00:57
Başkan Altay: "Liseli gençlerimiz için örnek bir bina inşa ediyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve yeni mezun gençlere hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri yeni şubeleriyle büyümeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve yeni mezun gençlere hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri yeni şubeleriyle büyümeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin lise ve açık lisede eğitim alan öğrenciler ile yeni mezun gençlere yönelik hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri büyümeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla Konya'da eğitim gören ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik Türkiye'ye model çok sayıda uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Konya'nın 5 üniversitesi, 130 bin üniversite öğrencisi, 500 bine yakın ilk ve orta öğretim öğrencisiyle bir gençlik ve öğrenci şehri olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki her yaştan öğrencimizi kucaklayacak şekilde örnek çalışmalar yürütüyoruz. Bilgehanelerimiz ve Genç Kültür Kart gibi programlarımızın yanında Konya genelinde dört Lise Medeniyet Akademimiz de hizmet veriyor. Lise Medeniyet Akademilerine bir yenisini daha eklemek için Şefik Can Caddesi üzerinde Yenişehir Lise Medeniyet Akademisi'nin yapımına başladık. 9, 10, 11, 12. sınıflar ile açık lisede eğitim alan öğrencilere ve yeni mezun gençlerimize yönelik çok önemli bir yatırım olacak" diye konuştu.

3 kattan oluşacak ve toplam inşaat alanı 6 bin metrekareyi bulacak Yenişehir Lise Medeniyet Akademisi binasının farklı mimari yapısıyla da Konya'ya çok yakışacağını kaydeden Başkan Altay, "İçerisinde; derslikler, atölyeler, spor salonları, basketbol sahası, kitap kafe, konferans salonu, gençlik stüdyosu, cep sinema salonu bulunan çok amaçlı, örnek bir tesisi gençlerimize kazandırıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak liseli gençlerimizin istifadesine sunacağız. Lise Medeniyet Akademilerimiz önümüzdeki süreçte açacağımız farklı şubelerle güçlenmeye devam edecek. Tüm öğrencilerimiz ve şehrimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

YORUMLAR
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Konya haberleri... Konya'da 'Lise Medeniyet Akademileri' büyümeye devam ediyor Konya haberleri... Konya'da 'Lise Medeniyet Akademileri' büyümeye devam ediyor Konya ekonomi haberleri: Başkan Altay: 'Şeffaflık, Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızın en önemli ilkelerindendir' Konya ekonomi haberleri: Başkan Altay: 'Şeffaflık, Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızın en önemli ilkelerindendir'
Kaynak: İHA

Altay, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Altay: 'Liseli gençlerimiz için örnek bir bina inşa ediyoruz' - Son Dakika

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