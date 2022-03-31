Başkan Altay sebze hali esnafıyla buluştu - Son Dakika
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Başkan Altay sebze hali esnafıyla buluştu

31.03.2022 15:16
Başkan Altay sebze hali esnafıyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek hal esnafıyla bir araya geldi. Sabah saatlerinde Konya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Adnan Pirinç ile birlikte haldeki iş yerlerini tek tek dolaşarak esnafla sohbet eden Başkan Altay, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek bol kazançlar temennisinde bulundu. "Konya Modeli Belediyeciliğin" toplumun tüm kesimlerini kucakladığını kaydeden Başkan Altay, birlik ve beraberlik içinde Konya'nın yarınlarının daha güzel olmasını için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali esnafı da ilgi ve alakalarından dolayı Başkan Altay'a teşekkür etti. - KONYA

Başkan Altay sebze hali esnafıyla buluştu

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Uğur İbrahim Altay, Adnan Menderes, Pirinç, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay sebze hali esnafıyla buluştu - Son Dakika


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