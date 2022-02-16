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Başkan Altay: "Şehirlerin günümüz diplomasisindeki etkinlikleri giderek artıyor" - Son Dakika

Başkan Altay: "Şehirlerin günümüz diplomasisindeki etkinlikleri giderek artıyor"

16.02.2022 11:35
Başkan Altay: "Şehirlerin günümüz diplomasisindeki etkinlikleri giderek artıyor"

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı'nın İstişare Toplantısına katıldı.

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı'nın İstişare Toplantısına katıldı.

UCLG Eş Başkanlığı görevini yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) istişare toplantısına katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda Başkan Altay, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan UCLG eski başkanlarından İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş'a rahmet dileyerek konuşmasına başladı.

"UCLG, Küresel arenada şehirlerin daha görünür olmasını sağlıyor"

Yaşanan küreselleşme ve kentleşme süreci ile birlikte yerel yönetimlerin diplomatik faaliyetlere doğrudan katılma imkanı bulduğunu ifade eden Başkan Altay, "Şehirler; kamu diplomasisi faaliyetleri yürüterek, ulus ötesi ortaklıklar gerçekleştirerek ve çok taraflı örgütler ve ağlara katılarak günümüz diplomasisindeki etkinliklerini giderek artırmaktadır. Bu çerçevede, şehirlerin artan önemini izlediği politikalarla destekleyen ve yerel yönetimler için en önemli çatı kuruluş olan UCLG ile birlikte yürütülen çalışmalar, küresel arenada şehirlerin daha görünür olmasını sağlıyor" diye konuştu.

"Şehirlerin dünyaya açılması konusunda UCLG-MEWA büyük bir role sahip"

UCLG'nin sekiz bölge teşkilatından biri olan UCLG- MEWA'nın yalnızca Türkiye'de değil, Ortadoğu ve Batı Asya bölgesinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesi için büyük çaba harcayan ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği faaliyetleri dünyada görünür kılmak için gayret eden en önemli kuruluş olduğuna değinen Başkan Altay, "Belediyelerimiz çok başarılı faaliyetler yürütmektedir fakat bazen bu çalışmaların bilinirliği yalnızca yurtiçiyle sınırlı kalıyor. Ülkemizde ve bölgemizdeki şehirlerin ve faaliyetlerinin dünyaya açılması ve tanınması konusunda UCLG-MEWA büyük bir role sahip. Bu nedenle UCLG-MEWA'nın yerel yönetimlerin temsilcileri olan bizler tarafından da desteklenmesi önem arz ediyor. Burada geliştireceğimiz stratejileri ve istişare edilecek konuları; önümüzdeki hafta Barcelona'da gerçekleştireceğimiz UCLG Dünya Teşkilatı Yıllık İstişare Toplantısında diğer üyelerimize de aktaracağız. Yapacağımız istişareler, bölgesel vizyonumuzu yeniden şekillendirerek bu vizyonu küresel anlamda duyurabilme imkanı sağlayacak" dedi.

Konya'nın 2022 Haziran ayında UCLG Dönem Başkanlığını devralacağını anımsatan Başkan Altay, bu dönemin en verimli şekilde tamamlanacağına inandığını ve UCLG-MEWA ile bu zamana kadar sağlam temeller üzerinde inşa ettikleri ilişkilerin daha da güçleneceğini dile getirdi. Başkan Altay konuşmasının sonunda ise tüm yönetim kurulu üyelerini Mayıs ayında Konya'da gerçekleştirilecek UCLG-MEWA Kongresi ile Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği, WALD ve FAO işbirliğinde gerçekleştirilecek Sürdürülebilir Kalkınma, Kentsel Tarım ve Biyoçeşitlilik Zirvesi'ne davet etti. - KONYA

Başkan Altay: Şehirlerin günümüz diplomasisindeki etkinlikleri giderek artıyor
Başkan Altay: Şehirlerin günümüz diplomasisindeki etkinlikleri giderek artıyor

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Orta Doğu, Konya, Altay, Asya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay: 'Şehirlerin günümüz diplomasisindeki etkinlikleri giderek artıyor' - Son Dakika


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