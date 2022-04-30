Başkan Böcek, belediye personeli ile iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Böcek, belediye personeli ile iftarda buluştu

30.04.2022 14:18
Başkan Böcek, belediye personeli ile iftarda buluştu

Personeliyle iftarda buluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Aynı azim ve kararlılıkla Antalya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Personeliyle iftarda buluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Aynı azim ve kararlılıkla Antalya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli, Antalya Kültür Merkezi Cam Piramit Kral Yolunda düzenlenen iftarda buluştu. İftara personel ve ailelerinin yanı sıra; CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, şehit ve gazi aileleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratları, danışmanlar ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt katıldı.

"Aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz"

Tasavvuf Konseri ile başlayan iftar programı, sema gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Başkan Böcek, "Anlamlı ve hayırlı bir akşamda sizlerle olmaktan büyük mutluluk duydum. Bugün burada Antalya'mız için bir çivi çakmış başkanlar burada, Antalya'nın güzelleşmesi için çalışan ve emrinde olan ben ve bütün çalışma arkadaşlarımız, itfaiye, emniyet güçlerimiz dahil burada. 3 yılımız doldurduk. Muhittin Böcek sözü vermiştim bize oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımın emrinde olacağıma. Ben ve çalışma arkadaşlarım aynı azimle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Bayramı kutladı"

Tüm personelin Ramazan Bayramını da kutlayan Başkan Böcek, "Bayramın sizlere ülkemize ve tüm dünyaya sağlık ve barış getirmesine vesile olmasını diliyorum. 1 Mayıs için de bütün emekçi kardeşlerimin bayramını kutluyorum. İnşallah daha özgür, daha aydınlık güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Aramızda şehit ve gazilerimizin aileleri ve yakınları var onların da ellerini öpüyorum. Hep birlikte ezanımıza da al bayrağımıza da Cumhuriyetimize de Atatürk'ün devrimlerine de inanarak yürüyeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı. Başkan Böcek daha sonra masaları gezerek iftara katılan personel ve aileleriyle fotoğraf çektirdi. - ANTALYA

Başkan Böcek, belediye personeli ile iftarda buluştu
Başkan Böcek, belediye personeli ile iftarda buluştu
Başkan Böcek, belediye personeli ile iftarda buluştu
Başkan Böcek, belediye personeli ile iftarda buluştu
Başkan Böcek, belediye personeli ile iftarda buluştu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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