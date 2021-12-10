Başkan Büyükkılıç'a komşu şehir ziyaretleri - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş'ı makamında konuk etti.

Bir dizi program dolayısıyla Kayseri'ye gelen komşu illerin vali ve belediye başkanı ile il genel meclis başkanını Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında ağırlayan Büyükkılıç, konukları ile Kayseri ve bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

VALİ BECEL, AHİLİK SERGİSİNİ GEZDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) sanatçıları tarafından yapılan el emeği eserlerin yer aldığı Ahilik Sergisi'ni gezdirerek, el sanatları ve ahilik kültürü konusunda bilgilendirdi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, sergiyi hayranlıkla gezerken, Başkan Büyükkılıç, Vali Becel'e el dokuması, kök boyadan yapılmış el emeği, göz nuru kilim hediye etti.

ORAN OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında ORAN Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Aralık Ayı Olağan Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Toplantıya, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile ORAN yönetimi katıldı.

Pandemi sürecindeki ilk yüz yüze toplantıda konuşan Vali Günaydın, illerin ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak, var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için projeleri kabul ettiklerini ifade ederek, şu ana kadar ajans çalışmalarına katkı sağlayan ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti. - KAYSERİ