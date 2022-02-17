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Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

17.02.2022 15:54
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Toplantıya Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

Toplantıda, önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiç bir mücadelede hamdolsun bizi yalnız bırakmadı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmamızı sağlayacak hamlenin içindeyiz. Her mücadelemiz gibi bunu da başaracağız. Bu durumun farkında olan sadece biz değiliz. Milletimizi geri bırakmak için her yola başvuranlar da bu hakikati görüyor" dedi.

Konuşmasında belediye başkanlarına seslenen Erdoğan "AK Partili belediyelere çağrıda bulunmak istiyorum. Su tarifelerinde biz ne ana muhalefetiz ne şuyuz, ne buyuz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bunun üzerinde indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Birçok belediyemiz açıkladı, yüzde 7 indirim yapacağız suda, dediler" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme dair önemli konuları ele aldığını ifade ederek, "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile başkentimizde gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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