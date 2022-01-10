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Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch'u ağırladı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch'u ağırladı

10.01.2022 15:48
Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch'u ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u makamında ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u makamında ağırladı. Kayseri'de kendisini evinde hissettiğini söyleyen Büyükelçi Ruch, Kayseri mantısına hayran kaldığını belirtirken, Başkan Büyükkılıç kentin 6 bin yıllık tarihi ve doğa geçmişini anlattı.

Başkan Büyükkılıç, biz dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve beraberindekileri, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı. İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu'nda ziyarete açılan KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından hazırlanan, 51 farklı el sanatı ile 78 eserden oluşan Kayseri'm Sanat Sergisi'ni hayranlıkla gezdi. Sergi gezisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükelçi Jean Daniel Ruch ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Başkan Büyükkılıç Kayseri'nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, 6 bin yıllık geçmişi olan ticari bir merkez olduğunu belirterek, "Her alanda çeşitlilik söz konusudur. Daha çok endüstri ve ticaret merkezi olarak anılır. Erciyes dağımız uluslararası standartlarda kayak merkezimiz söz konusudur. 19 mekanik tesis, 38 kayak pisti, 138 kilometrelik pist uzunluğu söz konusudur. Toz kar, çok meşhurdur, 3 bin 916 metre yüksekliği vardır. 3 bin 400 metreye kadar da kayak odaklı çıkılabiliyor. Yaz aylarında da 3 bin 916'ya dağcılık kültürü ile tırmanan binlerce insan söz konusudur" diye konuştu.

Büyükkılıç, 1 milyon 500 bine yakın nüfusu olan Kayseri'de 180 ülkeye ihracat yapılan ticari bir potansiyel mevcut olduğunu, 3 organize, 1 serbest bölge, 2 teknopark ve 5 üniversite ile 80 bin öğrenci bulunduğunu ifade etti. Doğa güzelliğiyle, turizm altyapısıyla, Kapadokya bölgesinde olmasıyla, Mimar Sinan'ın şehri Kayseri'nin çok özellikli bir şehir olduğunu, kentin gastronomi alanında da ön plana çıktığını anlattı.

Sıcak karşılama için teşekkür eden Büyükelçi Ruch ise, "Türk misafirperverliğini deneyimledik, çok güzel ağırladınız, çok güzel karşılayarak misafirperverliğinizi gösterdiniz. Gastronomiden bahsettiniz, biz de çok güzel bir restorana gittik, meşhur mantınızı yedik. Mantıların beşiği olan yerin Kayseri olduğunu öğrendim, hemen yedim" dedi.

Ruch, Kayseri'de kendisini evinde hissettiğini söyleyerek, "Biz İsviçreli olarak Kayseri'de kendimizi evimizde hissetmemizin sebebi bir dağ eteğindeyiz. İsviçre'de mesela herhangi bir yere gittiğinizde 4 bin metrelik dağ görmemek imkansızdır. Hem 4 bin metrelik dağın eteğindeyiz, hem tepesine kadar çıkılabiliyor, hem de kayak yapılabiliyor. Burada daha uzun kalmam ya da geri gelmem için nedenlerdir" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'ın merak ettiği soruları da cevaplandırdı. Zenginlikler şehri Kayseri'nin tanıtım videosunun izletildiği ziyarette, İsviçreli misafirlere lezzetin anavatanında gilaburu suyu ve pastırma ikram edildi. Ayrıca Yeşilhisarlı kadınların el emeği göz nuru Soğanlı Bebeği'nin de tanıtımı yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Ruch'a günün anısına Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tabletlerin replikası ile el dokuması kilim hediye etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch'u ağırladı
Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch'u ağırladı
Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch'u ağırladı
Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch'u ağırladı
Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch'u ağırladı

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Kayseri, İsviçre, Ankara, Jean, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch'u ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch'u ağırladı - Son Dakika
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