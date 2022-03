Başkan Çınar, siyasetçilerle istişare toplantısı yaptı - Son Dakika

İlçedeki siyasetçilerle istişare toplantısı yapan Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemizdeki başarılı yatırımların merkezinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu vardır" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde Gedik Sosyal Tesislerinde, AK Parti ve MHP Yeşilyurt İlçe Yönetimi, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleriyle istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar samimi ve güzel bir ortamda geçen toplantıda; 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar Yeşilyurt İlçesinde hayata geçen tüm yatırımlar, devam eden projeler ve planlanan yatırımları, görsel sunumlarla destekleyerek katılımcılarla paylaştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın hizmetlerinden memnun olduklarını söyleyen MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, " Belediye Başkanımız ve ekibi uyum içerisinde çok güzel çalışmalar yapıyor, bizlerde sürecin başından beri Başkanımızla sık sık bir araya geliyoruz, çalışmalara destek sunuyoruz. MHP İlçe Teşkilatı olarak Başkanımızın her zaman yanında olduk, bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeşilyurt İlçesindeki başarılı hizmetlerin merkezinde birliktelik ruhunun bulunduğunu ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, " Siyasette belediyecilikte bir süreç içindir, geçmişten bugüne kadar üst üste koyulan emekler, gayretler ve çabalarla devam edip, millete en güzel hizmetleri sunmaktır. Şehrimizde hem siyaseten hem de belediyecilik anlamında geçmişten bugüne kadar emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt'umuzda ki başarılı hizmetleri koordine eden, uyumlu bir çalışma dönemi sergileyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde yapılan bir anket çalışmasında Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleri arasında Yeşilyurt Belediyemizin 9'ncu sırada olması bizim için bir iftihardır. Bu başarı hepinizin ve hepimizin başarısıdır, AK Parti ve MHP İlçe Yönetimlerinin, Meclis Üyelerimizin başarısıdır, sonuçta bu büyük ailenin başarısıdır" dedi.

Yeşilyurt Belediye Meclisinin en yaşlı üyesi olan Naci Şavata ise Yeşilyurt'un birlik ve beraberlik ruhuyla başarılı yatırımlara kavuştuğunu söylerken, " Meclisin başarısı Başkanın ve teşkilatın başarısıyla birlikte eş değerdir. Yeşilyurt'a daha iyi yatırımların gelmesi için hep birlikte çalışıyoruz, birlikte emek veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesinin ve Başkanın başarısı hepimizi mutlu ediyor. Bundan sonra daha iyi hizmetlerin gelmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti ve MHP Yeşilyurt İlçe Yönetimi ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle uyumlu ve koordineli çalışarak Yeşilyurt'u devasa yatırımlarla buluşturduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt'un imajına ve ruhuna değer katan modern ve güçlü yatırımların hizmete sunulmasında desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt'ta ki birliktelik ve dayanışma ruhunun başarılı hizmetlerin temelini oluşturduğunu vurgulayan Çınar, " Tarih, kültür, gastronomi, sanayi, tarım ve spor kenti olan Yeşilyurt'umuza geride bıraktığımız üç yıl içerisinde en güzel hizmetlerin gelmesi için ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Milletimize hizmet yolunda bizi asla yalnız bırakmayan AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatlarımıza, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza, Meclis Üyelerimize, mahalle temsilcilerimize, muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakının Belediye Başkanı olarak, hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, toplumda yaşayan her bir hemşehrimizin arzu ettiği, talep ettiği ve istediği hizmetleri planlı bir çalışmayla uygulamaya özen gösteriyoruz. Biz herkesin belediyesiyiz. Bir yandan fiziksel yatırımlarla diğer taraftan her bir hemşehrilerimizin hayatına güzel ve anlamlı dokunuşlarda bulunduğumuz sosyal sorumluluk projelerimizle Yeşilyurt'un kimliğine değer katmaya çalıştık. Tarihiyle, kültürüyle, doğal zenginlikleriyle her yönüyle zengin ve

değerli bir ilçe olan Yeşilyurt'umuzun imajına ve ruhuna değer katacak çok özel yatırımları işte bu birliktelik ruhuyla gerçeğe dönüştürdük. Biz hep birlikte hareket ediyoruz, hep birlikte başarıyoruz ve sonuçta ta hep birlikte güzel, nitelikli ve güçlü yatırımların altına imza atıyoruz" dedi.

Yeşilyurt'u geride kalan üç yıllık dönemde 310 Milyon TL maliyetli 77'e yakın özel ve devasa yatırımlarla geliştirdiklerini hatırlatan Başkan Çınar, " İki hafta sonra üçüncü yılımızı tamamlayacağız, seçim döneminde vaat ettiğimiz 45 projemizin büyük bir kısmını tamamladık, bunlara ilaveten vatandaşlarımızın talep ettiği, ihtiyaç duyulan ve bölgemizin marka değerine katkı sunacak yeni projelerimize de ekleyerek yaklaşık 77 projemizle Yeşilyurt'umuzun hem bugününe hem de geleceğine çok kıymetli eserler bırakıyoruz. Hoşgörülü ve misafirperver insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşadığı ilçemize geride bıraktığımız üç yılda 310 Milyon TL tutarında dev yatırımları hep birlikte el ele vererek, gönül gönüle çalışarak hizmete sunduk. Milletvekillerimiz, AK Parti ve MHP İl ve İlçe Başkanlıklarımız, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımızla uyumlu ve koordineli çalışarak, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın yaşam standartını yükselten, Yeşilyurt'u daha fazla kalkındıracak ve büyütecek devasa yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürdük. Allah'a şükürler olsun ki üç yıl öncesinden daha güzel, daha modern ve daha nitelikli yaşam alanlarına sahip, insan odaklı yatırımlarla büyüyen bir Yeşilyurt'a sahibiz. Yeşilyurt Markası artık ülke çapında biliniyor ve tanınıyor. Yaşlısından dezavantajlı grubuna, gencinden kadınına kadar toplumun tüm kesimlerinden insanlarımızın ferah, huzurlu ve mutlu yaşadığı bir ilçe hüviyetine kavuşmak hepimizi mutlu ediyor. Bizim çalışma anlayışımızda durmak asla yok, planlı ve sistemli çalışarak, bir günümüzü bile boş geçirmeden her an milletimiz için çalışıyoruz ve emek sarf ediyoruz. Temel belediyecilik hizmetlerinde yakaladığımız başarı seviyemizi sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda hayata geçirdiğimiz farklı ve dikkat çekici, birçok yerel yönetimin örnek aldığı projelerimizle taçlandırıp, Yeşilyurt'un bütün zenginliklerini ön plana çıkardık. Sosyal, kültürel, çevresel ve temizlik hizmetlerinde artık biz markayız, takip edilen bir ilçeyiz. Projelerimizin toplum tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi de bizleri ayrıca gururlandırmaktadır.2021 yılında geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik yaptığımız gerek fiziksel yatırımlarımız gerekse de diğer projelerimizle, ülke çapında gençlere en fazla yatırım yapan bir belediye olarak Cumhurbaşkanımızdan başarı plaketi almanın haklı gururunu yaşadık. Biz Yeşilyurt'ta bir ekip ruhu oluşturduk, birlikte hareket ederek bu başarılara ulaşıyoruz. Türkiye genelinde yapılan bir anket çalışmasında Yeşilyurt Belediyemizin Büyükşehir Belediyeleri İlçe Belediyeleri arasında ilk 10'a girmiş olmasının ayrıca gururunu yaşıyoruz. Bu başarı hepimizindir, başarıda pay sahibi olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Millete hizmet etmek bir gönül ve sevda işidir, bizler bu düşüncelerle hareket edip, kentimize ve ilçemize en güzel hizmetlerin gelmesi için mücadele ediyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla yakaladığımız başarıları bundan sonrada aynı seviyede götürmek içinde bu güzel dayanışmamızı sürekli geliştirip ilerleteceğiz. Bu tür güzel başarılar bizleri yeni başarılara doğru çalışmalar yapmaya teşvik edecektir" dedi. - MALATYA