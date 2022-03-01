Başkan Demirtaş, 'hurda hırsızlığı' konusuna açıklık getirdi - Son Dakika

- Başkan Demirtaş, 'hurda hırsızlığı' konusuna açıklık getirdi

"24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin 800 TL'ye satmak için anlaşmışlar"

"Belediyemiz zarara uğratılmıştır, kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak"

SAMSUN - Samsun'da, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye personelinin karıştığı 'hurda demir hırsızlığı'na karışan kişilerin 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin 800 TL'ye satmak için başka bir hurdacıyla anlaştığını belirterek, "Belediyemiz zarara uğratılmıştır. Bu olayın takipçisiyiz. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak" dedi.

Toplam 6 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından meclis üyelerinin sorularını cevaplayan Başkan Demirtaş, kamuoyuna yansıyan konular hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

"24 bin TL'lik malzemeyi, 4 bin 800 TL'ye anlaşmışlar"

3 işçi ve 1 memurun gözaltına alındığı hırsızlık olayının ardından meclis üyelerinin konunun detayını öğrenmek istemesi üzerine cevap veren Başkan Necattin Demirtaş, "Söz konusu demirler, belediyenin askeriyeden aldığı sundurma yapmak üzere şantiyemize getirilen malzemelerdir. Üzülerek söylüyorum, orada çalışan elemanlarımız tarafından değeri de düşürülmek suretiyle belediyemiz zarara uğratılmıştır. Bu konunun adli takibi yapılıyor, biz de konuyu takip ediyoruz. Her personel pozisyonu gereği gerekli cezaya çarptırılacak. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Soruşturma devam ediyor. 24 bin TL'lik malzemeyi, 4 bin 800 TL'ye anlaşmışlar. 5 ton 400 kilo civarında bir hurdadan bahsediyoruz. Elimizde somut bilgiler var. Kamera kayıtları, araç takip sistemi kayıtları da var. 'Bilmiyorum' gibi bir durum söz konusu olmayacak. Gayet cesur bir şekilde nasıl bu işlere kalkışabiliyorlar anlamış değilim. Bu işi yapanların 'gözü kararmış' diye düşünüyorum. Yapılan işle karşılığını mukayese ettiğinizde insanın kendisini 'şerefsiz' addetmesi için 3-5 bin TL'ye tenezzül etmiş olması gibi bir durum doğuyor ortaya. Aynı zamanda çok üzücü bir durum. Ben çok üzüldüm" dedi.

"Kendini 'danışman' olarak lanse eden işçinin ilişiği kesildi"

Kendisini 'başkan danışmanı' olarak tanıtan bir işçinin de belediye ile ilişiğinin kesildiğini ifade eden Başkan Demirtaş, "Danışman olarak atama diye bir şey yok. Bu arkadaşlar kendilerini öyle lanse ettiği için öyle adlandı. Bunlar normal belediyenin şirket elemanları. Bir tanesi hakkında bir duyum bize intikal etti. Duyuma müdahil olduk ve ilişiğini kestik. İlgilinin mağduriyeti de söz konusu olmadı. Böylece meseleyi bizim açımızdan hallettik. Çok garip bir durum. Hiç alakası olmayan bir işte 'işi halledeceğim' mantığıyla yapılan bir iş. Çok tuhaf yani kendi alanıyla ya da yapacağı işle bağlantısı olmayan bir işti. Maalesef belediyede de şunu görüyoruz: Belediye başkanının yanına 2 kere girip çıktığı zaman 'belediye başkanının yağ bal adamı' gibi mi algılanıyor nasıl bir görüntü oluyor bilemiyorum. O adam bunu nüfuz olarak kullanarak bir şey yapmaya çalışıyor. Toplantılarda gerek müdürlerle gerek başkan yardımcılarıyla görüştüğümüzde belediye çalışanlarının hiçbirinin hiçbir şekilde bilgi, belge ve kanun dışı iş yapmasına fırsat verilmemesi noktasında hassasiyetim var. Bunu her zaman dile getiriyorum. Zafiyetten istifade ederek bunu yapmaya çalışmış. Bana göre bedelini ödedi. Başkası da olsa onlar da bedelini ödeyecek. Bizim burada kimseye eyvallahımız yok. 67 yaşındayım. Bugüne kadar şeref ve haysiyetimize leke getirecek hiçbir işin yanında da içinde de olmadım. Buna fırsat veren kardeşim dahi olsa aynı bedeli öder. Hiç fark etmez. Benim akrabam olması onun hırsızlık yapmasına şey değildir. Sadece belediye başkanlığımdan dolayı değil, memuriyet hayatımda da beni tanıyanlar bu noktadaki hassasiyetimi bilir" diye konuştu.

Meclis gündeminde olan cenaze nakil ücreti, ücret tarifesi, 12 milyon TL'lik ek kredi talebi ve imar planı değişikliklerini içeren toplam 6 madde ilgili komisyonlara havale edildi.