Başkan Deveci: "Herkesin fikrine ihtiyacımız var"

"Katılımcı Bütçe" toplantılarına devam eden Atakum Belediyesi'nde Başkan Av. Cemil Deveci, herkesin fikrine ihtiyacı olduklarını söyledi.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle, Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa "Benim Bütçem", "Benim Kentim", "Benim Belediyem" sloganlarıyla başlayan "Katılımcı Bütçe" toplantıları daha fazla Atakumluya ulaşmak için yoluna devam ediyor. Mevlana Mahallesi'nde Gökay Park Sitesi'nde mahallelilerle buluşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve ekibi, vatandaşların "Katılımcı Bütçe" fikirlerini dinledi.

Toplantıda söz alan mahalle sakinleri Atakum için fikirlerini ve taleplerini anlattı. Kentin faydasına olan projelerde gönüllü çalışmak istediklerini söyleyen mahalleliler, geri dönüşüm çalışmalarının geliştirilmesi, güvenli trafik, evcil hayvan parkı ile mahalleler arası amatör spor turnuvalarının yapılmasıyla ilgili önerilerde bulundu.

"Farklı fikirler ortaya çıkıyor"

Katılımcı Bütçe projesinin dünyanın her yerine açık olduğunu ifade eden Cemil Deveci ise, " Viyana'da, Kanada'da ve dünyanın dört bir yanında Samsunlular var. Bizi takip ediyorlar ve sosyal medyadan fikirlerini aktarabiliyorlar. Bizi takip eden başka belediyeler kendi uygulamalarını anlatacak, biz de onlara aktaracağız. Yaşanabilir, sürdürülebilir, barışçıl bir dünya; çocuklarımızın korkusuzca sokakta oynayabileceği bir Atakum diyoruz. Onun için herkesin fikrine ihtiyacımız var. Bu toplantılarda ufkumuzu açan farklı fikirler ortaya çıkıyor. Birlikte yönetim, katılımcı bütçe dediğimiz bu, biz de bunu arıyoruz" dedi. - SAMSUN