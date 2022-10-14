Başkan Deveci: "Herkesin fikrine ihtiyacımız var" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Deveci: "Herkesin fikrine ihtiyacımız var"

14.10.2022 00:57
Başkan Deveci: "Herkesin fikrine ihtiyacımız var"

"Katılımcı Bütçe" toplantılarına devam eden Atakum Belediyesi'nde Başkan Av. Cemil Deveci, herkesin fikrine ihtiyacı olduklarını söyledi.

"Katılımcı Bütçe" toplantılarına devam eden Atakum Belediyesi'nde Başkan Av. Cemil Deveci, herkesin fikrine ihtiyacı olduklarını söyledi.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle, Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa "Benim Bütçem", "Benim Kentim", "Benim Belediyem" sloganlarıyla başlayan "Katılımcı Bütçe" toplantıları daha fazla Atakumluya ulaşmak için yoluna devam ediyor. Mevlana Mahallesi'nde Gökay Park Sitesi'nde mahallelilerle buluşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve ekibi, vatandaşların "Katılımcı Bütçe" fikirlerini dinledi.

Toplantıda söz alan mahalle sakinleri Atakum için fikirlerini ve taleplerini anlattı. Kentin faydasına olan projelerde gönüllü çalışmak istediklerini söyleyen mahalleliler, geri dönüşüm çalışmalarının geliştirilmesi, güvenli trafik, evcil hayvan parkı ile mahalleler arası amatör spor turnuvalarının yapılmasıyla ilgili önerilerde bulundu.

"Farklı fikirler ortaya çıkıyor"

Katılımcı Bütçe projesinin dünyanın her yerine açık olduğunu ifade eden Cemil Deveci ise, " Viyana'da, Kanada'da ve dünyanın dört bir yanında Samsunlular var. Bizi takip ediyorlar ve sosyal medyadan fikirlerini aktarabiliyorlar. Bizi takip eden başka belediyeler kendi uygulamalarını anlatacak, biz de onlara aktaracağız. Yaşanabilir, sürdürülebilir, barışçıl bir dünya; çocuklarımızın korkusuzca sokakta oynayabileceği bir Atakum diyoruz. Onun için herkesin fikrine ihtiyacımız var. Bu toplantılarda ufkumuzu açan farklı fikirler ortaya çıkıyor. Birlikte yönetim, katılımcı bütçe dediğimiz bu, biz de bunu arıyoruz" dedi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun yerel haberleri... Atakum Belediyesi 'Katılımcı Bütçe' Toplantılarına Devam Ediyor Samsun yerel haberleri... Atakum Belediyesi 'Katılımcı Bütçe' Toplantılarına Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Karadeniz Bölgesi, Kent Konseyi, Cemil Deveci, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Deveci: 'Herkesin fikrine ihtiyacımız var' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:40 Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı
08:12 Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü
08:10 Basın Kanunu yasalaştı! İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına girdi
08:01 Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim
07:55 Uraz Kaygılaroğlu'dan oje tepkilerine cevap: Güzel yanlarımı örnek alın
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:14 Ukrayna'dan çarpıcı iddia: TürkAkım boru hattına Rusya saldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 08:47:56. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Deveci: "Herkesin fikrine ihtiyacımız var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement