Başkan Eken: 30 milyon dolar ihracat hedefi koyduk - Son Dakika

Sivas'ta ihracatı arttırmak amacıyla imzalanan protokolde Başkan Eken Kazakistan'da açtıkları ofiste 30 milyon dolar ihracat hedefi koyduklarını söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında iki ülke arasında ihracatı arttırmak amacıyla İşbirliği Protokolü imzalandı. Online olarak gerçekleştirilen imza törenine Filistin Devleti Türkiye Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Filistin Devleti Türkiye Ticaret Müşaviri Rana Abusibaa, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Yönetim Kurulu Üyeleri, Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kalid Aljabrain, Filistin Ticaret Sanayi ve Tarım Odaları Federasyon Başkanı Omar Hashim ve Filistin Ticaret Sanayi ve Tarım Odası üyeleri katıldı.

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Üyelerine yeni ihracat pazarları oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda Odamız ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında imzaladık. Bu protokol ile iki ülke, Odamız ve Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası üyelerinin ticari potansiyellerine ciddi katkılar sunmasını diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Sivas'ın sanayisi, tarım ve hayvancılığı, ihracatı ve OSB'leriyle ilgili bilgiler veren Başkan Eken, "Sivas son dönemlerde sanayi, tarım ve turizm alanında ciddi atak yapmış bir kenttir. Gemerek, Şarkışla ve Birinci OSB'miz bulunmaktadır. Diğeri Türkiye'de örnek olacak nitelikte yapılan içerisinden demiryolu hattı geçen, yanı başında lojistik köyü bulunan Demirağ OSB'dir. Kazakistan Almatı'da bir ofis açarak 30 Milyon dolar ihracat hedefi koyduk. Sivaslı sanayicilerimize yol göstermek, desteklemek için çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Filistin heyetini Sivas'a davet eden Eken, "Tarih ve Kültür Başkenti Sivas, üreten, her geçen gün gelişen ve sanayi altyapısı ile gözde olmaya aday bir şehirdir. Buradaki heyetimizi, Sivas'a davet ediyorum. Sivas'ın tarımı, sanayisi, turizm potansiyelini yerinde görmeniz için sizleri, ekibimle birlikte Sivas'ta ağırlamak istiyorum. Sizleri, burada ağırlamaktan mutluluk ve onur duyacağız. Önemli bir protokolü imzalayacağız, Filistin'e, Ülkemize ve Sivas iş dünyamıza hayırlı olsun. Tarihi bağlarımız olan Filistin ile ekonomik işbirliği yapmak bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kalid Aljabrain ise şunları kaydetti; "Bugün bizim için onur verici bir gündür. Güney Halil Ticaret, Sanayi ve Tarım odasıyla Sivas Ticaret ve Sanayi Odası arasında bir işbirliği protokolü imzalayacağız. Bu bizim için stratejik bir adımdır. ve büyük önem arz etmektedir" dedi.

Protokolün önemine değinen Filistin Ticaret Sanayi ve Tarım Odaları Federasyon Başkanı Omar Hashim, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Filistin Güney Halil Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası arasında yapılan bu işbirliği anlaşmasının imzalama töreninde bulunmaktan mutluluk ve onur duyuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Sivas TSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. - SİVAS