Başkan Ergün meclis toplantısında müjdeleri arka arkaya verdi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda müjde üstüne müjde verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı olağan toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonunda gerçekleştirildi.

Başkan Ergün'den Alaşehir'e Adliye Sarayı müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Alaşehir'e yeni adliye sarayı yapılacağını müjdeledi.

Başkan Ergün, "Bir müjdemiz de Alaşehir ilçemize gelsin. Alaşehir'de mevcut adliye binası artık yetersiz kalıyor. Bununla ilgili uzun bir süredir yer arayışı söz konusuydu. İlçemizdeki eski garajda Büyükşehir Belediyemiz ve Alaşehir Belediyemizin hissesi var. Bu alanın Adliye Sarayı yapılması için hissemizi Adalet Bakanlığımıza devredeceğimizi belirtmek istiyorum. Alaşehir Belediyemiz de kendi meclislerinde hisse devrini gerçekleştirmiş. İnşallah, ilçemize kısa zamanda yeni bir adliye sarayı kazandırılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Burada emeği geçenlerden, katkıda bulunanlardan Allah razı olsun" dedi.

Baro Başkanı Rona'dan Başkan Ergün'e teşekkür

Konu ile ilgili Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona ise şunları söyledi: "15 gün önce Sayın Adalet Bakanımızdan randevu talep ettik. Alaşehir Adliyesi'nde tespit ettiğimiz sorunları nasıl çözebiliriz diye bir çalışma yaptık. Bunu çözecek olan siz değerli meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız ve kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Adalet Bakanımıza ciddi bir çalışmayla gittik. Yer konusunu çözmek kolay değildi. 7 adet yer tespit ettik, 6'sı uygun olmadı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bahsettiği yer en uygun yerdi. Bu yer haricinde uygun bir yer yoktu. Başkanımıza bu konuyu ilettiğimizde, Başkanımız sağ olsun sıcak bir yaklaşım gösterdi. "Adalet mülkün temelidir" diyen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde böyle anlamlı bir işe imza atılmış olması da, ayrıca mutluluk verici. Sayın Başkanım, size, Alaşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Öküzcüoğlu'na ve değerli meclis üyelerimize hem Alaşehirli meslektaşlarım adına hem Manisalı meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum."

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bütçesiyle zirvede

Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 30 büyükşehir belediyesi arasında birinci olduğunu meclis üyeleriyle paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sizlerin de katkı ve destekleriyle hemşerilerimizin gerçekten ihtiyacı olan projeleri, hizmetleri ve çalışmaları hayata geçirdik. Bunları yaparken, üretken belediyecilik ve mali disiplin anlayışımızdan taviz vermedik. Bu bağlamda 'Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi' kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyemizin 30 Büyükşehir Belediyesi arasında bütçe performans birincisi olduğunu sizlerle ve değerli hemşerilerimizle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Büyükşehir Belediyemiz bütçesi, daha önce de 2015 yılı birincisi, 2016 yılı ikincisi, 2017 yılı ikincisi, 2018 yılı üçüncüsü ve 2019 yılı beşincisi olmuştu. Bu vesileyle bütçe performansımızda gerçekleştirdiğimiz bu başarı için tüm çalışma arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi, bu başarı da Manisa'nın başarısıdır diyorum."

Başkan Ergün'den toplu taşıma esnafına müjde

Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda toplu ulaşım esnafını sevindirecek bir müjde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, "Manisa'da 1100'ün üzerinde halk otobüsleri noktasında çalışan araçlarımız var. Bu noktada da Covid-19 salgını sürecinde 5-6 aylık bir süre meclis kararıyla kaldırdığımız yüzde 5'lik payın düşürülmesi ile ilgili, MANULAŞ hiç para almamıştı. Sonrasında normalleşme ile birlikte tekrar alınmaya başlandı. Ancak halk otobüsü hizmeti veren şoför esnafımızın talepleri bizlere ulaştırıldı. Biraz önce KAYSÜ için nasıl Soma BIS için nasıl kolaylık sağladıysak, sürücü kardeşlerimize de nefes aldıracağız. Sadece Manisa merkezde hizmet veren Muradiye hariç 155 No'lu kooperatif, günlük 70-72 bin yolcu taşırken, Covid salgını sürecinde 3-5 bin, sonra 10 binlere sonra kısmen 20 bin, son olarak 40-44 bin civarına çıktı. Büyük mağduriyetleri söz konusu. Bununla ilgili Trafik ve Ulaşım Komisyonumuz gerekli çalışmayı yapacaklar. En doğru kararı verecektir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, MANULAŞ olarak gerekli fedakarlığı sağlayarak tüm halk otobüsü sürücülerimizin rahatlamasını ve nefes almasını sağlayacak 3-4 tane kararımız var. Bunları inşallah gelecek meclisimizde karara bağlarız" diye konuştu. Açıklamanın ardından dairesinden gelen teklif, Trafik ve Ulaşım ara komisyonuna havale edildi.

Öğretmen meclis üyelerini unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken, mecliste eğitimci kimlikleri bulunan Belediye Başkanlarını ve meclis üyelerini de unutmadı. Başkan Ergün; Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile meclis üyeleri Mehmet Güzgülü, Fehmi Gülen, Muammer İner, İlhami Dinçer ve Hikmet Çalışkan'ın Öğretmenler Günü'nü tebrik etti. - MANİSA