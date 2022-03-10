Başkan Ergün misafirlerini ağırladı - Son Dakika
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Başkan Ergün misafirlerini ağırladı

10.03.2022 17:04
Başkan Ergün misafirlerini ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kurum müdürlerini makamında misafir ederek fikir alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kurum müdürlerini makamında misafir ederek fikir alışverişinde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü görevine atanan Adil Şencan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Selçuk Direkçi, Sosyal Araştırmalar Grup Müdürü Ahmet Murat Şen ve Ekonomik Araştırmalar Grup Müdürü Mehmet Kamacı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Feridun Gülgeç'i makamında ağırladı.

Şencan'dan ziyaret

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü görevine atanan Adil Şencan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdür Vekilliği görevinden Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın'ı kapsayan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü görevine atandığını belirten Şencan, Spil Dağı Milli Parkı'nın yanı sıra milli parklar ve tabiat parkları; korunması gereken alanlarda doğal dengenin sağlanması, biyoçeşitlilik ve kaçakçılıkla mücadele, sokak hayvanlarının refahının sağlanmasına yönelik çalışmaların kurum tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Yaklaşık bir aydır Manisa'da görev yaptığını belirten Şencan, bu doğrultuda nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yeni görev yerinin Şencan'a hayırlı olması temennisinde bulundu ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Ergün, ziyaretin sonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Adil Şencan'a Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa CBÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Başkan Ergün Gülgeç'i ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Feridun Gülgeç'i makamında konuk etti.

Kendisini konuk etmesi nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden İl Müdürü Feridun Gülgeç, kurumun çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de konuğuna Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 4 ciltlik 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitap serisini hediye etti.

TÜİK'ten ziyaret

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Selçuk Direkçi, Sosyal Araştırmalar Grup Müdürü Ahmet Murat Şen ve Ekonomik Araştırmalar Grup Müdürü Mehmet Kamacı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

TÜİK Müdürü Direkçi ziyarette Başkan Ergün'e çiçek takdim ederken, Başkan Ergün de misafirlerine 4 ciltlik 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitap serisini hediye etti. Ziyarette konuşan TÜİK Manisa Bölge Müdürü Selçuk Direkçi, "Çalışmalarımız ve yoğunluğumuz devam ediyor. Her gün planlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alandan veri toplamaya devam ediyoruz. Ülkenin kritik verileri için sürekli alandan veri toplamamız gerekiyor. Çok fazla çalışmamız var. Her geçen yıl da çalışma sayımız artıyor. Çünkü ülkenin beklentileri artıyor. Bu bağlamda çalışmalarımız hem hane hem de işyeri boyutunda artıyor. Haneler kurumumuzu pek fazla tanımıyorlar. Kurumumuzu hem tanıtıp hem de ülkemizin ihtiyacı olan verileri en kaliteli en doğru şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Sizlerin de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin bu verileri toplarken bize çok desteği oluyor. Bu verilerin bazıları da belediyelerle ilgili veriler oluyor. Çevresel istatistiklerimizde çokça kullandığımız atık su olsun, çevreyle ilgili veriler olsun bunlarla ilgili verileri belediyedeki arkadaşlarımız en doğru şekilde bize aktarıyorlar. Onun için de çok teşekkür ederiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Görevimiz, üzerimize düşen neyse yapmak lazım. Sonuçta bu ülke hepimizin. Bu vatan hepimizin vatanı. İnsanları daha mutlu, daha müreffeh etme, huzur içinde yaşatabilecek kriterleri oluşturmak zorundayız. Hepimiz bunun için varız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Tabi ki veriler çok önemli. Onlar da bir yol gösterici. O yol göstericilerin izinden gitmemiz lazım. İnşallah her geçen gün üzerine biraz daha koyarak yaparız" diye konuştu. - MANİSA

Başkan Ergün misafirlerini ağırladı
Başkan Ergün misafirlerini ağırladı

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Türkiye İstatistik Kurumu, Cengiz Ergün, Manisa, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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