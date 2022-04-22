Başkan Fatma Şahin koltuğu çocuklara devretti - Son Dakika
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Başkan Fatma Şahin koltuğu çocuklara devretti

22.04.2022 15:40
Başkan Fatma Şahin koltuğu çocuklara devretti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencileri Ramazan Eren Akay ve Ebrar Kamalı'ya devretti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencileri Ramazan Eren Akay ve Ebrar Kamalı'ya devretti. Öğrenciler Başkan Şahin'den daha yeşil bir Gaziantep istedi ve konuşmalarında kadına, çocuğa yönelik şiddetin son bulmasını diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102'inci yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Başkan Fatma Şahin belediyedeki çalışma odasında çocukları ağırladı. Burada koltuğunu çocuklara devreden Başkan Şahin, istekleri de dinledi. Çocuklar böyle bir an yaşadıklarından dolayı Gaziantep'teki bütün çocuklar adına gururlu ve mutlu olduklarını dile getirdiler. Minik başkanlar, oyun alanlarının yakınına acil müdahale edilebilmesi için sağlık kabinleri konulmasını ve tramvayların öğrencilere ücretsiz olmasını istediler. Başkan Fatma Şahin, en kısa sürede sağlık kabini konusunda Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüşeceğini dile getirirken, toplu taşımada gençlere uygulanan ayrıcalıklardan bahsetti. Ücretsiz tramvay ulaşımı konusunda ilk olarak uzun bir dönem zam yapılmadığını, yeni dönemde cüzi bir zam getirildiğini ancak 'Genç Gaziantep' uygulamasıyla gençlere 22 binişlik ücretsiz ulaşım hakkı tanınarak toplu taşımanın genelinde yaklaşık yüzde 40'a varan bir indirimin gerçekleşmiş olduğunu söyledi.

Çocuklar, geçen yaz yaşanan orman yangınlarında kaybedilen ağaçların yerine yenilerinin yetişebilmesi için her çocuğa fidan dikme imkanının verilmesi ve drone ile tohum atımı yapılması gibi önerilerini Başkan Şahin'e sundu. Konuşmalarda ön plana çıkan bir diğer konu ise kadına şiddet ve çocuk hakları başlıkları oldu. Ortak olarak kadın ve çocuklara şiddetin sonlanması gerektiğini söyleyen çocuklar, toplumda bu bilincin yayılması için gerekenlere dair düşüncelerini paylaştılar.

Başkan Fatma Şahin, temsili devir teslimde yaptığı konuşmada çocuk bayramının önemini hatırlatarak, "Dünyada ilk kez çocuklara verilen bir bayram 23 Nisan. Bu koltuk şu an emin ellerde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. O kadar büyük bir liderlik gösteriyor ki bugünü çocuklara bayram olarak veriyor. Biz de 100'üncü yılımızı kutluyoruz. Gazi Şehir, Gazi Mustafa Kemal'i minnetle anıyor" diye konuştu.

"Çocuklarımız huzurlu olsun diye çalışıyoruz"

Çocukların taleplerini dinleyen Şahin, bahsedilen konuların hepsinde titizlikle çalıştıklarını aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeşil şehir Gaziantep' dedik. Toprağımız, havamızı, suyumuz temiz olsun ki çocuklarımız mutlu, huzurlu ve sağlıklı olsunlar diye biz de şehrimizde hassasiyetle çalışıyoruz. Ormanla ilgili drone kullanımını söylediniz. Akıllı tarım, akıllı gıda ile dijitalleşerek teknolojiyi kullanmak tarımda çok önemli. Kadına yönelik şiddetle mücadele çok önemli. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz çok büyük gayret gösteriyor. Bu milli bir seferberlik istiyor. Herkesin çok hassas olması gerekiyor. Çok önemli projeler ve çalışmalar yapıldı, hayata geçirildi. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans anlayışıyla hiçbir kadınımıza hiçbir şiddet uygulanmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Erkeklerin bu konudaki hassasiyeti çok önemli. Bu konuyu dile getirdikleri için çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle düşünen erkekler çoğaldığında bu seferberlik daha da hızlanacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Başkan Fatma Şahin koltuğu çocuklara devretti
Başkan Fatma Şahin koltuğu çocuklara devretti
Başkan Fatma Şahin koltuğu çocuklara devretti
Başkan Fatma Şahin koltuğu çocuklara devretti

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Ulusal Egemenlik, Fatma Şahin, 23 Nisan, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Fatma Şahin koltuğu çocuklara devretti - Son Dakika


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