Başkan Gümüş, Üniversite öğrencileri ile itfarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Gümüş, Üniversite öğrencileri ile itfarda buluştu

14.04.2022 12:30
Başkan Gümüş, Üniversite öğrencileri ile itfarda buluştu

Hayırsever vatandaşların katkılarıyla belediye aşevinde hazırlanan günlük 2 bin 500 kişilik iftar yemeği üniversite öğrencisi gençlere dağıtıldı.

Hayırsever vatandaşların katkılarıyla belediye aşevinde hazırlanan günlük 2 bin 500 kişilik iftar yemeği üniversite öğrencisi gençlere dağıtıldı.

İftar sofrasında öğrencilerle bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Ramazan Ayı boyunca her Çarşamba Kötekli mahallesinde iftar sofrası kurulacağını belirterek öğrencilere iftar yemeğini dağıtılacağını söyledi.

Kötekli Mahallesindeki İftar yemeğinde öğrencilerle sohbet eden Başkan Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak verdiğimiz iftar yemeğimizde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile belediyemize ait aşevinde kendi personelimiz tarafından titizlikle hazırlanan 4 çeşit iftar yemeği Perşembe Pazarında kurulan iftar soframızda vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Bu yıl İftar soframızı Kötekli mahallemize de taşıdık. Üniversite öğrencisi gençlerimizin yoğun olarak yaşadığı Kötekli mahallemizdeki pazaryerinde iftar soframızı kurduk. 2 bin 500 kişilik 4 çeşit iftar yemeğimizi öğrenci kardeşlerimize dağıttık. Ramazan Ayı boyunca her Çarşamba Kötekli mahallemizde iftar soframızı kuracak ve öğrenci kardeşlerimizle bir araya geleceğiz" dedi. - MUĞLA

Başkan Gümüş, Üniversite öğrencileri ile itfarda buluştu
Başkan Gümüş, Üniversite öğrencileri ile itfarda buluştu
Başkan Gümüş, Üniversite öğrencileri ile itfarda buluştu
Başkan Gümüş, Üniversite öğrencileri ile itfarda buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Gümüş, Üniversite öğrencileri ile itfarda buluştu - Son Dakika


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