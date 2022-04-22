Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti

22.04.2022 16:01
Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuk başkanlara emanet etti.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuk başkanlara emanet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında makamların sahipleri öğrenciler oldu. Her yıl 23 Nisan'da makamların sahibi olan öğrenciler, şehri kısa bir süreliğine de olsa yöneterek nasıl bir yönetim istediklerini, hangi sorunların çözümünü talep ettiklerini belirterek, sorunların çözümü ve beklentilerin karşılanması için yetkililere talimat verdiler. Kutlamalar çerçevesinde Avcılar Belediye Başkanlığı Binası'na gelen öğrenciler Başkan Turan Hançerli'yi ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Hançerli, bir süre öğrencilerle sohbet ettikten sonra makamını genç başkanlara bıraktı.

Makam Koltuğuna Oturdular

Avcılar Belediyesi'nde makam koltuğuna ilk olarak Mehmetçik İlkokulu öğrencisi Abdulbaki Maral daha sonra da Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencisi Betül Cemre Ocak oturdu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turan Hançerli, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde yeni başkanlarımızla birlikteyiz. Gözleri ışıl ışıl parlayan, her şeyin en iyisine ve en güzeline layık çocuklarımızla bir arada olmaktan çok mutluyum. Sevgili çocuklarımıza söz veriyorum onlar için daha çok çalışacağım" dedi. - İSTANBUL

Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti
Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti
Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti
Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti
Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti
Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti
Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti
Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti
Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti

YORUMLAR
500
Başkan Özcan makam koltuğunu çocuklara devretti Başkan Özcan makam koltuğunu çocuklara devretti Çubuk'ta 'Maşa ile Koca Ayı' çocukları eğlendirdi Çubuk'ta 'Maşa ile Koca Ayı' çocukları eğlendirdi Salihli'yi öğrenciler yönetti Salihli'yi öğrenciler yönetti

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Avcılar, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti - Son Dakika


Son Dakika
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:58 Rusya "aldık" demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:55:36. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement