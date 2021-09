Başkan İsmail Say, 2 yıllık faaliyet raporunu açıkladı - Son Dakika

VAN (İHA) – Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2 yıllık faaliyet raporunu açıkladı.

DoubleTree by Hilton Otelinde düzenlenen kahvaltı programında gazetecilerle bir araya gelen Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede 2 yılda hayata geçirilen projelerin yanı sıra, onayda bekleyen projeler ve ileri ki süreçte vatandaşların hizmetine sunulacak projeleri açıkladı. Göreve başladıkları 31 Mart 2019 yılından bu yana ilçede yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Belediye Başkanı İsmail Say, "Burada 4 belediye başkan yardımcısıyla hazırız. Edremit ilçemizde 2 yıllık süreçte neler yaptık, onları anlatacağız. Projelerin tamamlanmış kısmına geçmeden önce nasıl bir Edremit'te göreve başladık onun bir kısa özetini yapmak istiyorum. 31 Mart 2019 yılı itibarıyla sahil bandının bir kısmı yapılmış, belediyenin ve diğer kamusal yatırımlar dışında Edremit'te belediyecilik ve yerel yönetim anlamında bir yatırımın olmadığı bir belediye devraldık. Sahil bandı yatırımının da İller Bankası üzerinden kredisini ödüyoruz, borçlanma ile yapılan bir yatırım. Tabii ki Edremit'in ondan önceki fiziki yapısı gerçekten çok kötüydü, barakalarla işgal halindeydi. Özellikle vatandaşın rahatça dolaşabileceği bir alan değildi. Bu anlamda Edremit'in siluetini, fiziki yapısını bu manada hakkı da teslim etmek anlamında bizden önce görev yapan Atif Çiçekli Kaymakamımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Van'ın değil, bölgenin gözdesi olan bir ilçe"

Edremit ilçesinin bölgenin en gözde ilçelerinden biri olmasına rağmen altyapı sorunlarının hala yaşandığını ifade eden Say, "Madalyonun diğer yüzüne gelince, seçim döneminde de olayın ayrıntılarını öğrendiğim ve şu anda yapımı devam eden Edremit'in altyapı sorunu var. Merkez ilçe olmuş, 130 bin nüfusu olan Edremit, sadece Van'ın değil bölgenin gözdesi olan bir ilçe ama maalesef yüzde 60'ında fosseptik çukuru bile yok. Normalde kanalizasyon olması gerekirken, kanalizasyon yok. Bunun dışında bir fosseptik bile yok. Bir tarafıyla kasaba dediğimiz, 10 yıl önceki yeşil bölgesiyle bilinen Edremit, yine bir tarafıyla bir sınırı Erek Dağı'na, bir sınırı Gürpınar'a, bir sınırı ise Gevaş'a ve en önemlisi yüzünü Van Gölü'ne dönen kocaman bir ilçedir. Bu manada biz sadece vitrine çalışmadık. Hiçbir zamanda popülist davranmadık. Popülist bir belediye başkanı dağın ardındaki köylere hizmet götürmez, vitrine çalışır. Bunun için hiçbir şekilde seçim kaygısı veya gün ve zaman kaygısı gütmeden görevimiz ne kadar olduysa, nasibimizde ne kadar varsa o kadar hizmet verelim dedik. Bizden sonra gelecek kuşağın dua edecekleri çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

"Semt pazarlarını Edremit'imize kazandırmaya devam ediyoruz"

Başkan Say, kente cazibe katacak birçok projenin yapımının tamamlandığını belirterek, "Van Gölü'ne nazır Millet Kıraathanemiz tamamlanarak hizmete açıldı. Deprem Gönüllüsü Dr. Miyazaki Koruluk Projesi yapılarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile hizmete açıldı. Yine başka bir proje olan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasında 35 bin metrekare Yeni Doğan Hatıra Ormanı yapımı tamamlandı. Semt pazarlarını Edremit'imize kazandırmaya devam ediyoruz. Esentepe Mahallesi 5'nci etapta mahalle sakinlerimizin zaman geçirebilecekleri toplamda 3 bin 200 metrekare alana sahip olan parka; yeşil alanlar, kamelyalar, oturma grupları, çocuk oyun grupları ve fitness grubu kazandırarak hizmette açtık" ifadelerini kullandı.

"Birbirinden önemli projeler hayata geçildi"

"Edremit merkezde taksi durağı olmaması sebebi ile 2 yeni taksi durağı kazandırdık" diyen Say, şöyle devam etti:

"Önceden taksi durağı yoktu. Salgın hastalık döneminde ekmek fiyatlarının artırılması halkın büyük tepkisine neden olmuştu. Buna karşılık belediyemiz tarafından ilk olarak 80 kuruşa satılacak şekilde 'Halk Ekmek' projesi hayata geçirildi. Daha sonra ilçemizin ikinci, Van'ın ise ilk kent ormanı özelliği olan 300 dönümlük arazinin 55 dönümlük alanında binlerce ağaç toprakla buluşturuldu. 70 kilometrelik yürüyüş yolu düzenleme çalışması kapsamında Edremit etabı tamamlandı. Öte yandan Lidya'dan sonra Türkiye'nin en uzun ikinci tarihi yürüyüş yoludur."

"İlçede yeni projelerin yapımı devam ediyor"

Edremit ilçesinde yapımı devam eden projeleri de gündeme getiren Başkan Say, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bölge turizmine cazibe kazandıracak prestijli olan 'Yüzen Otel' projesi; denizcilik, otelcilik alanında eğitim gören üniversite ve lise öğrencilerin staj yapacağı bir uygulama otelidir. 30 odalıdır. Deniz üzerinde hem konaklama hem restoran kafe hizmetleri hem de toplu organizasyonlar anlamında benzersiz bir deneyim sunmak açısından turizme büyük bir katkısı olacaktır. Tatvan Tersanesinde yapımı edem ediyor. 2022 yılı içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz. Daha sonra ilçemizde yapılacak olan millet bahçesi ile sahil arası bir mesafeye sahip olacak olan teleferik çalışmamız ihale aşamasına geldi."

"Projelerle Edremit daha da güzelleşecek"

Türkiye'de en büyük ikinci bisiklet yolunun Van'da yapıldığını ifade eden Say, "Havaalanı Kavşağı'nda başlayacak olan 'Bisiklet Yolu' projemizin çalışmaları tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde uygulamaya geçilecektir. Hatay'dan sonra 2. büyük bisiklet yolu olacaktır. Projesi tamamlanan sahil park ve kafe projemizin ihale aşamasına geçildi. Yine yöresel ürünler pazarı projesine kısa sürede başlanarak bitme aşamasına geldi. Yakın zamanda açılışı yapılarak, halkımızın hizmetine sunulacaktır. Kadınların el emeğiyle ücretsiz sergilenecek stantlar yapıyoruz. Yine başka bir proje olan ilimiz ve bölgemizin en büyük tatil ve turizm merkezi kuruluyor. Edremit ve Gevaş ilçeleri sınırları arasında bulunan Dönemeç deltasındaki alan aynı zamanda Resmi Gazetede yayımlanan kararla kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmiştir" şeklinde konuştu.

Yapılan 2 yıllık faaliyet raporunun ardından program soru-cevap bölümüyle devam etti. - VAN