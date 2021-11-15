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Başkan Kılca: "2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız" - Son Dakika

Başkan Kılca: "2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız"

15.11.2021 14:47
Başkan Kılca: "2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye yöneticileriyle birlikte belediyenin 2021 yılını değerlendirerek, "2021, gerek Karatay ilçemiz için gerekse belediyemiz için oldukça yoğun, verimli ve başarılı bir yıl oldu.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye yöneticileriyle birlikte belediyenin 2021 yılını değerlendirerek, "2021, gerek Karatay ilçemiz için gerekse belediyemiz için oldukça yoğun, verimli ve başarılı bir yıl oldu. aynı motivasyon ve gayretle 2022'de de ilçemizin değişimine dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2021 yılının değerlendirilmesi, 2022 yılının planlaması amacıyla belediye yöneticileriyle toplandı. Toplantıya katılan bütün birim müdürleri, 2021 yılında yaptıkları faaliyetler ile birimlerin 2022 planlamaları ve hedefleriyle ilgili olarak da birer sunum gerçekleştirdi.

Başkan Hasan Kılca, göreve geldikleri günden bu yana belediyecilik hizmetleri kapsamında sürdürülebilir politikalar ve yenilikçi çalışmalar uygulamaya koyduklarını belirtti. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak ilçenin tamamında hizmetlerin kesintisiz olarak devam ettiğini söyleyerek, "Karatay Belediyesi olarak özellikle yatırımcı birim müdürlerimizle birlikte rutin olarak toplantılar yaparak yaptığımız çalışmalar ile önümüzdeki dönemlerin planlamalarını zaten yapıyoruz. Ama içinde bulunduğumuz ve artık son aylarına doğru geldiğimiz 2021 yılının değerlendirmesinin yanı sıra önümüzdeki yılın planlaması bakımından daha kapsamlı bir şekilde yaptığımız bu toplantılarımızı çok önemsiyoruz. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar gerek fiziki ve altyapı alanında olsun gerekse sosyal ve kültürel belediyecilik alanında olsun oldukça başarılı ve verimli işlere imza attık. Kamuoyu araştırmaları ve saha gözlemlemelerimiz de bunu ortaya koyuyor. Hamdolsun hemşehrilerimizin çalışmalarımıza yönelik memnuniyet oranı bir hayli yüksek. Belediyelerimizle, meclis üyelerimiz ve teşkilatlarımızla güzel bir uyum yakaladık. Bundan sonra da bizler de bu motivasyon, sorumluluk ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümü için çalışacağız"

Görev süresinin yarısını geride bıraktıklarını, bu süre içerisinde mali disiplinden taviz vermeden Karatay için pek çok hizmet gerçekleştirdiklerini aktaran Hasan Kılca, "Yaklaşık 2,5 yıldır mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik ve bu süre zarfından ilçemiz için pek çok önemli yatırıma imza attık. Hatta bazı büyükşehirlerden bile fazla iş yaptık. Karatay Belediyesi olarak 2022 yılı için de bütçemizi hazırladık. Bu bütçemizi ilçemizdeki dönüşüm ve değişim için harcayacağız. Karatay'ımızı nokta nokta ele alıyoruz ve şu ana kadar da girmediğimiz sokak, cadde mahalle veya sanayi kalmadı. İlçemizin her noktasında mutlaka belediyemizin en az bir hizmeti var. Bu vesileyle gayretli çalışmalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar ortaya konan gayretin üzerine bir kat daha ekleyerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu. - KONYA

Başkan Kılca: 2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız
Başkan Kılca: 2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız
Başkan Kılca: 2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız
Başkan Kılca: 2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız
Başkan Kılca: 2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız

geri dönüşüm, Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılca: '2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Kılca: "2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız" - Son Dakika
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