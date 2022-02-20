Üye Girişi
Başkan Öküzcüoğlu üzüm bağlarında budama yapan işçilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Öküzcüoğlu üzüm bağlarında budama yapan işçilerle buluştu

20.02.2022 14:23
Başkan Öküzcüoğlu üzüm bağlarında budama yapan işçilerle buluştu

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üzüm bağlarında budama çalışması yapan işçileri ziyaret etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üzüm bağlarında budama çalışması yapan işçileri ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Başkan Öküzcüoğlu, budama yapmayı da ihmal etmedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarında budama yapan işçileri ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, işçilere destek oldu. İşçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Öküzcüoğlu, bir yandan da budama yaptı. İşçilere yelek hediye eden Öküzcüoğlu, "Bende üzüm yetiştiren bir çiftçi çocuğuyum. Üzüm bağlarında çok çalıştım. Ama siz bu alanda birer usta olmuşsunuz. Adeta asmanın dilinden anlar gibi, asmalarla sohbet ediyorsunuz. Budaktan anlayan insanlar bu mevsimde işsiz kalmazlar. Ama acemi olan bir işçiyi de üç günde budakçı olarak yetiştirebilirler. Yevmiyeler şu anda 170 TL. Allah yedirmeyi nasip etsin, inşallah üzümde bereketli bir yıl arzu ediyoruz. Yılda 80 bin ton civarında kuru üzüm yetiştirebiliyoruz. Çiftçilerimizin şimdiden kuruya mı, yoksa sofralık mı yetiştireceğine karar vermesi lazım. Karar verdikten sonra ona göre bakımları, ilaçlamaları yapılıyor. Ama yaş, ama kuru dediğimiz zaman iyi olmuyor, kararı şimdiden vermeliyiz" dedi.

Üzüm bağında çalışan işçiler de gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür etti. - MANİSA

YORUMLAR
500
Başkan Öküzcüoğlu üzüm bağlarında budama yapan işçilerle buluştu Başkan Öküzcüoğlu üzüm bağlarında budama yapan işçilerle buluştu Takla atan araçtan sağ kurtuldu Takla atan araçtan sağ kurtuldu Daha yeşil bir Alaşehir için çalışıyorlar Daha yeşil bir Alaşehir için çalışıyorlar

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Öküzcüoğlu üzüm bağlarında budama yapan işçilerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:24 UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi!
14:22 Putin'den Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
13:54 Mbappe, 45 milyon euroluk yeni teklifi reddetti! Cumhurbaşkanı Macron'un çabalarını bile yanıtsız bıraktı
13:45 Ankara'da gecekonduda göcük nedeniyle 1 kişi yaralandı!
13:44 Yaşamını yitiren avukattan yürek burkan not: İyi bir baba olamadım, eşime kötü davrandım
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
12:59 Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 14:29:46. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Öküzcüoğlu üzüm bağlarında budama yapan işçilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement