Başkan Sabırlı kapı kapı dolaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu dağıtıyor - Son Dakika
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Başkan Sabırlı kapı kapı dolaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu dağıtıyor

14.08.2022 10:09
Başkan Sabırlı kapı kapı dolaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu dağıtıyor

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen mektupları vatandaşa teslim ediyor.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen mektupları vatandaşa teslim ediyor.

Başkan Sabırlı, beraberindeki partililerle esnafı, vatandaşları, önceki dönem teşkilat mensuplarını, ilçenin kanat önderlerini, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 21. yıl dönümü mektubunu teslim ediyor. AK Parti'nin 21 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulup milletin desteğiyle 20 yıldır tek başına iktidar olma başarısını gösterdiğini ifade eden Sabırlı, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde partimiz kurulduğu gün, artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözleri hala hafızalarımızda. Evet, o günden sonra hem Türkiye'de hem de dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 14 Ağustos 2001'de çıkılan bu kutlu yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkemize çağ atlatan partimizin 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. 14 Ağustos 2001'de Türk siyasi tarihi için gerçek bir milat oldu. Ülkemizin içinde bulunduğu zorluklara karşı bir çözüm yolu, bir çıkış noktası olarak kurulan AK Parti, kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra tek başına iktidar olarak millet tarafından nasıl bir umut olarak görüldüğünü tüm dünyaya ispatlamış bir partidir. AK Parti; Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, millet egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldıran, 'milleti yaşat ki devlet yaşasın' felsefesini şiar edinmiş bir anlayışla girdiği her seçimde güçlenerek yoluna devam eden bir siyasi harekattır. AK Parti'nin bu anlayışla girdiği her seçimi Türk milletinin teveccühü ile açık ara kazandı. Bu kutlu ve zorlu yürüyüşte iç ve dış odakların saldırılarına karşı yeniden diriliş ruhuyla güçlenen ak davamız; gerek parti kapatma davası, gerek 27 Nisan 2007 muhtırası, 17-25 Aralık kumpasları ve devamında ise 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini halkımızın güçlü destekleri ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur adımları ile hepsinin üstesinden gelinmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin girişimleri ile artık emir alan ülke konumundan çıkıp emir veren ülkemiz, coğrafyamızda mazlumların sesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ak kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, Ahirette intikal edenleri rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin 21. kuruluş yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hisarcık, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Sabırlı kapı kapı dolaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu dağıtıyor - Son Dakika

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