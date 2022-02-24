Başkan Sayan şehiriçi ulaşımı denetledi - Son Dakika
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Başkan Sayan şehiriçi ulaşımı denetledi

24.02.2022 10:07
Başkan Sayan şehiriçi ulaşımı denetledi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehiriçi toplu taşıma yapan minibüsleri denetledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehiriçi toplu taşıma yapan minibüsleri denetledi.

Başkan Sayan, şehiriçi ulaşımında güzergah halinde olan toplu taşıma aracına binerek yolcuların talep ve sorunlarını dinledi. Kent merkezinin tamamında faaliyet yürüten Ağrı Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma aracında yolcularla bir süre sohbet eden Başkan Sayan'a vatandaşlar, göreve gelmesinin ardından 3 yıldır taşıma ücretine herhangi bir zam yapmamasından ve 25 kuruş ile Türkiye'nin en ucuz ulaşımından dolayı teşekkür etti.

Ağrı Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan saha amirlerine telsizden anons çeken Başkan Sayan, duraklardan otobüs çıkış süresini ve yolcu durumunu öğrendi. Kent merkezinde görev yapan toplu taşıma şoförlerinin kılık kıyafet, hitabet ve işine dört elle sarılması gerektiğini belirten Başkan Sayan, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan Ağrı Kış Festivali'ne vatandaşları taşımalarını istedi. - AĞRI

Başkan Sayan şehiriçi ulaşımı denetledi

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Savcı Sayan, Türkiye, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sayan şehiriçi ulaşımı denetledi - Son Dakika


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