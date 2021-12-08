Başkan Sayan, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için afişler astırdı - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tefeciler ve uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin her noktasına afişler astırdı.

Başkan Sayan'ın asılan afişlerde yer alan mesajında şu ifadelere yer verildi: "Değerli Ağrı halkı, kanımızı emen, ilimizi yakan uyuşturucu tacirleri ve tefecilere karşı mücadeleye var mısınız? Unutmayın ki biz zalimlerden daha güçlüyüz. Korkma, korkma, korkma!" - AĞRI