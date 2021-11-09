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Başkan Seçer'den sürücülere hız limiti uyarısı - Son Dakika

Başkan Seçer'den sürücülere hız limiti uyarısı

09.11.2021 17:58
Başkan Seçer'den sürücülere hız limiti uyarısı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, Adnan Menderes Bulvarında hız sınırının 70'ten 50'ye düşürüldüğünü anımsatarak, sürücülere hız limitine uymaları uyarısında bulundu.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, Adnan Menderes Bulvarında hız sınırının 70'ten 50'ye düşürüldüğünü anımsatarak, sürücülere hız limitine uymaları uyarısında bulundu. Ulu Önder Atatürk'ü 3'üncü ölüm yılında özlem ve saygıyla andıklarını vurgulayarak, "Atatürk'ü anlamak aslında bir düşünceyi anlamak ve sevmek demektir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı kasım ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı Kongre Merkezi Yeni Meclis Salonunda yapıldı

Başkan Seçer, kasım ayı meclis toplantısının yapıldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Çok Amaçlı Salonunu, meclis toplantılarını daha uygun koşullarda yapacak bir konuma getirdiklerini belirterek, havalandırma, akustik ve ışıklandırma düzeninin sağlıklı toplantı yapılabilmesine olanak sağlayacak yapıya getirildiğini söyledi. Seçer, "Yeni toplantı salonumuzda bundan sonra Mersinimizin hayrına, Mersinimizin geleceği ve faydası için çok önemli, çok değerli kararlar alacağımızı ümit ediyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Atatürk'ü bitmeyen bir özlemle anıyorum"

Seçer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yılı dolayısıyla da bir açıklama yaparak, "10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümü. Hayatını milletine adayan büyük devlet ve siyaset adamı Atatürk'ü bitmeyen bir özlemle, saygıyla anıyorum. Atatürk, bu vatanın her karış toprağında ve 7'den 70'e milletinin gönlünde taht kurmuş bir lider, bu ülkenin kurucusudur. Atatürk'ü anlamak aslında bir düşünceyi anlamak ve sevmek demektir. Atatürkçü düşünce; Atatürk'ün kişiliğinde karşılık bulan çağdaş uygarlık düşüncesidir. Atatürkçü düşünceden; bilimi ve bilimin gücüne inanmayı, fırsat eşitliğini, kadının toplumda hak ettiği yeri, tam bağımsızlığı, ulusal egemenliği, aydınlığı, sosyal devleti, dünya barışını anlayabiliriz. Atatürkçü düşüncede insan haklarını, erdemli insan olmayı, bütün insanların değerlerine saygı duymayı anlayabilirsiniz. Milletimizle birlikte ulusal kurtuluş mücadelesini zafere ulaştıran, kurduğu cumhuriyetle çağdaş uygarlığın kapılarını hepimize açan, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, mücadele arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anmak istiyorum, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Öğrenim yardımlarına son başvuru tarihi 19 Kasım

Seçer, tüm öğrencilere eğitim konusunda Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını sonuna kadar zorlayarak destek olduklarını ifade ederek, üniversiteyi kazanan lisans ve ön lisans öğrencilerinin faydalandığı öğrenim yardımının 19 Kasım olan son başvuru tarihini hatırlattı. Seçer, "Tüm yurtta ve bütün eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretim yılı başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da eğitim konusunda imkanlarımız ölçüsünde, hatta imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak çocuklarımıza, öğrencilerimize, eğitim dünyamıza katkı sunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde meclisimizin yeni aldığı bir kararla da ön lisans öğrencilerine eğitim yardımı kararı almıştık. Geçmiş yıllardan süregelen lisans öğrencilerine eğitim yardımlarımız vardı. Öğrencilerimizin bu eğitim yardımlarından faydalanabilmeleri için müracaat süresini uzattık. 2021-2022 lisans ve ön lisans öğrenim yardımlarından yararlanmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 19 Kasım'a kadar uzatılmış oldu. Öğrencilerimiz www.mersin.bel.tr ve Teksin Mersin üzerinden başvurularını yapabilirler. Detaylı bilgi için öğrenciler, Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi ile de görüşme sağlayabilirler" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Seçer, Haziran 2020'den bu yana toplu taşıma araçlarını sağlık çalışanlarının ücretsiz olarak kullandığını, pandemi koşullarının getirdiği olumsuzluklardan dolayı böyle bir katkı sunulduğunu anımsattı. Seçer, "O düzenlemenin sona erme tarihi 1 Kasım 2021'di, ancak 28 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ücretsiz olması kararı belediyelere bırakıldı, 'isterseniz önceki kararnamedeki gibi ücretsiz olarak sağlayabilirsiniz, isterseniz bunu ortadan kaldırabilirsiniz' diye. Biz bunun devam etmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz. Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi.

"Görüyoruz ki, hız limitini düşürmemize rağmen bir hız limitine hala uyulmuyor"

UKOME kararıyla Adnan Menderes Bulvarında hız sınırının saatte 70 kilometreden 50 kilometreye düşürüldüğünü, ancak bazı sürücülerin buna riayet etmediğini söyleyen Seçer, "Görüyoruz ki, hız limitini düşürmemize rağmen hız limitine hala uyulmuyor. Bu konuda tabii ki Trafik Şube Müdürlüğüne görev düşüyor. Daha yoğun denetime ihtiyacımız olduğunu görüyorum. Diğer taraftan da Trafik Kanunu amir hükmünde de var. Trafik Karayolları 74. madde şöyle diyor; 'Sürücüler, görevli bir kişi ya da ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçişlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır'. Bu amir hükme çoğu sürücülerimiz riayet etmiyor. Bu da ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarına neden oluyor. Uyarı levhalarını, ışıklarını artırmamıza rağmen hala bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Burada sürücülerimizi uyarmak istedim" diye konuştu. - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, Vahap Seçer, Lisans, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Seçer'den sürücülere hız limiti uyarısı - Son Dakika


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