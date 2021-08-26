Başkan Seçer: "Gelecek yıl mayıs ayına kadar yeni 100 limon gelecek"

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinlilere yeni otobüs müjdesi verdi. Cumhurbaşkanlığından bekledikleri imzanın sonuçlandığını belirten Seçer, "Şimdi o da Hazine Bakanlığında, imzadan çıkmasını bekliyoruz. Gelecek yıl mayıs ayına kadar yeni 100 limon gelecek" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Seçer, Tarsus, Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerini ziyaret ederek hem vatandaşlarla hem muhtarlarla bir araya geldi. Seçer, bürokratları ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilk olarak Çamlıyayla Ergene'de ilçedeki muhtarlarla kahvaltı etkinliğinde buluştu Seçer, programın devamında Çamlıyayla ilçesinde Kisecik, Tarsus'ta Boztepe, ardından ise Toroslar ilçesinde Çapar mevkii, Kızılkaya, Değirmendere ve Alanyalı Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinledi. Seçer'e ziyaretlerinde, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve bürokratları eşlik etti.

Çamlıyayla mahalle muhtarlarıyla buluşmasında hizmetleri değerlendiren Seçer, "Hem ilçe belediyemiz hem Büyükşehir olarak belediye başkanlarının mensup olduğu siyasi partiye bakmaksızın, ortak paydada Çamlıyayla için hizmetleri ne kadar etkin, ne kadar çabuk, ne kadar kaliteli ulaştırabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Yaklaşık 29 aylık bir yönetim süremizde bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadığımız Çamlıyayla Belediyemiz ile inşallah dönemin sonuna kadar da yaşamayacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Vatandaş memnuniyetini ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz"

Çamlıyayla gibi yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında uçurumların olduğu yerleşim yerlerinde en temel taleplerin belli başlıklar altında yoğunlaştığını söyleyen Seçer, bu talepleri yol, temiz içme suyuna erişim, çevre temizliği ve sinekle mücadele olarak sıraladı. Temel talepler konusunda hizmetlerin etkin bir şekilde yapılması durumunda diğer hizmetlerin de daha rahat bir şekilde yapılabileceğini dile getiren Seçer, "Çünkü dağınık bir ilçe. İnsanlar beni de arıyor, ben o insana diyemiyorum ki orası ilçe belediyesinin. Bunu söylemekten açıkçası sıkılıyorum. 'Tamam' diyorum, 'çözeriz' diyorum. ya kendi imkanlarımızı seferber ediyoruz ilçe belediyesinin görev alanı demeden ya da ilçe belediyesi ile iş birliği yapıyoruz. Sonuç itibariyle vatandaş memnuniyetini ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl sadece yol asfalt birimine ayırdığımız bütçe yaklaşık olarak 435 milyon lira"

Bu yıl yol yapımlarında bir hayli mesafe aldıklarını vurgulayan Seçer, "Bizim bu yıl sadece yol asfalt birimine ayırdığımız bütçe yaklaşık olarak 435 milyon lira. Biz bunu aşacağız, yani bütçe gerçekleşmesi yüzde 100'ün üzerinde olacak. Diğer dairelerden bütçe aktardık ki çalışmalarımızı sürdürebilelim" diye konuştu.

"MESKİ, su konusunda bu yazı kısmi sorunlarla geçirmemizi sağladı"

Kuraklığa bağlı su sıkıntısı ve iklim krizi nedeniyle oluşan çevre sorunlarına da dikkat çeken Başkan Seçer, MESKİ'nin yaz aylarını minimum su sorunu ile atlatmak adına önemli çalışmalar yaptığını kaydetti. Seçer, "Sadece su sıkıntısı değil çevre sorunları, sel felaketleri, yangın felaketleri; buradan da küresel ısınmanın ne menem bir konu olduğunu da belirtmek isterim. Bizim önemli su kaynağımız Papazın Bağı. Orada dahi suyun kuruduğunu biliyorsunuz. Orada önlemler aldı MESKİ, bizim bu yazı kısmi sorunlarla geçirmemizi sağladılar. Gerçekten MESKİ bu konuda çok önemli, çok değerli çalışmalar yaptı" dedi.

"Bu yıl 42 milyon TL sinekle mücadele için kimyasallara ödediğimiz para"

Sinekle mücadele için ayırdıkları bütçe miktarını da paylaşan Başkan Seçer, "Bu yıl 42 milyon TL sinekle mücadele için kimyasallara ödediğimiz para. Biyolojik çalışmaları ayrı tutuyorum. Sulama havuzlarına lepistes balığı bırakıyoruz o yumurtaları yok etsin diye. Biz atmosferi kirletiyoruz çünkü atmosfere zehir sıkıyoruz, kimyasal sıkıyoruz. Lütfen çevre sağlığı için, toplum sağlığı için, paramızın zayi olmaması için, güzel bir çevrede yaşamamız için vatandaşlarımız çevre temizliğine dikkat etsinler" diye konuştu.

Kızılkaya ziyaretinde katıldığı canlı yayında konuşan ve gün sonu değerlendirmesi yapan Başkan Seçer, memnuniyetin ve taleplerin kendilerine iletildiğini ifade ederek, "Görülüyor ki memnuniyet var gerçekten. Bu da benim çalışma azmimi, şevkimi artırıyor. 'Seçim için değil, hizmet için varım' anlayışımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"1 lira borç kullandırmıyorlar ama geçmiş dönemin borcunu ödetiyorlar"

Büyükşehir Mecliste engellenmek istemediklerini belirten Seçer, "Bizi mecliste engellemesinler. 1 lira borç kullandırmıyorlar ama geçmiş dönemin borcunu ödetiyorlar. Her yıl 200 milyon lira faiz ödüyorum ben. İnşallah 2021 yılında artık azalacak. 1 milyar 561 milyon faizli borç devraldık, banka borcu devraldık. Biz borçlanamıyoruz. Bir 2019 yılında 164 milyon lira zar zor borçlanma aldık, 2 senedir borçlanma alamıyoruz. Zorlanıyoruz. Çok daha fazla yaparız, yapıyoruz. Rasyonel kullanıyoruz parayı. Ayakları yere basan projeler üzerinden yürüyoruz. İlk dönem geldiğimiz yıl zaten bütçemizi, yatırım programını, strateji programı biz yapmamıştık. Daha dengeli gittik, ikinci yıl yatırımları askıya aldık. Pandemi, farklı koşullar gelişti, ne yaptığımızı bildik" dedi.

"İşler rayına oturdukça yatırımlarımız artıyor"

Seçer, ayakları yere basan projelerle yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımların gerçekleşme oranlarının yüksek olduğunu ifade ederek, "2020 yılında yol asfalt biriminde tahakkuk edilen yatırım miktarı 142 milyon lira. 15 Ağustos itibari ile 2021 yılının 315 milyon TL. Demek ki işler rayına oturdukça yatırımlarımız artıyor. Daha yılın tamamlanmasına yaklaşık olarak 4 ay var. İşte böyle bir belediye, ayakları yere basan. Bir ihale gerçekleştirdik. 13 firma girdi, canlı yayınlandı, şeffaf. 13 firma girdiyse bu belediye demek ki itibarlı bir belediye. Bazı kurumlar ödeme sıkıntısı yaşarken, borçlanma alamamasına rağmen, kötü borç mirasını ödemesine rağmen yine de bu hizmetleri yapıyor" şeklinde konuştu.

Söz verdikleri hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Seçer, Göçmen Katlı Kavşağı, Hal Katlı Kavşağı, Tarsus'ta 2 tane katlı kavşak ve Berdan Nehri üzerine köprü yapılacağını ve hepsinin ihale içerisinde olduğunu söyledi.

"Gençliğe, kültüre, sanata, Mersin'e yapacağımız katkılarla biz adımızdan bahsettireceğiz"

Yaptıkları her projenin modern bir Mersin için olduğunu ifade eden ve gelecek yıllara bırakılacak önemli çalışmalar olduğunu kaydeden Seçer, şöyle devam etti. "Dar alanda vizyonsuz söylem içerisinde değiliz. Koca koca binalar vaat etmiyoruz. Koca koca binalar yapıp çocuklarımıza boş binaları miras olarak bırakmayacağız. Metro gibi modern, çağdaş, geleceği olan toplu taşıma araçlarını, daha üreten bir Mersin için tarım desteklerini, yoksuluna, geliri düşük insanına, devletin şefkatine ihtiyacı olan ailelere yapacağımız sosyal hizmetlerle biz bu memlekete iz bırakacağız. Gençlerimizin eğitimine yaptığımız katkılarla, kültüre, sanata, modern bir Mersin'e, geleceği olan bir Mersin'e yapacağımız katkılarla biz adımızdan bahsettireceğiz."

"Gelecek yıl Mayıs ayına kadar yeni 100 limon gelecek"

Toplu taşımaya 87 yeni otobüs kazandırdıklarını hatırlatan Seçer, yeni alacakları limon otobüslerin de müjdesini vererek, "100 otobüs alımına daha çıkıyoruz. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından çok önemli bir hibe kredisi sağlamıştık. Cumhurbaşkanlığından imzadan bekliyorduk, nihayetlendi. Bu önemli bir adım oldu. Şimdi o da Hazine Bakanlığında, imzadan çıkmasını bekliyoruz. Gelecek yıl mayıs ayına kadar yeni 100 limon gelecek, 12 metrelik ya da körüklü limon. Bir de geçtiğimiz mecliste kabul edildi, ödenek aktardık Ulaşım Dairesine; 56 adet 9 metrelik dizel, daha çok kırsal bölgelere; ekonomik, çevre dostu konforlu toplu taşıma araçlarını da artık 2022'nin yarısına kadar Mersinimize kazandıracağız. Uzun bir süre artık yeni otobüs, lastik tekerlekli toplu taşıma aracına ihtiyaç olmayacak. Zaten raylı sistemleri de kısa süre içerisinde devreye aldığınız zaman Mersin merkezde hem lastik tekerlekli toplu taşıma araçları hem de raylı sistem marka kent modern kent bir Mersin resmini ortaya çıkaracak" ifadelerini kullandı. - MERSİN