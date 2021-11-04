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Başkan Şimşek UYUM öğrencileri ile mutfağa girdi - Son Dakika

Başkan Şimşek UYUM öğrencileri ile mutfağa girdi

04.11.2021 11:05
Başkan Şimşek UYUM öğrencileri ile mutfağa girdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Yozgatlılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen programda Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri ile birlikte mutfağa girerek testi kebabı yaptı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Yozgatlılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen programda Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri ile birlikte mutfağa girerek testi kebabı yaptı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, UYUM öğrencileri ile bir araya gelerek testi kebabı yaptı. Düzenlenen programa Başkan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek, Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanı Murat Karakurt ile dernek yönetimi, Gölbaşı Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Ilıkan ve Ahmet Keskinler, belediye birim müdürleri de katıldı. Başkan Şimşek'in öğrencilerden testi kebabı tarifi aldığı dakikalar eğlenceli anlara sahne oldu. Etkinlikte UYUM öğrencileri kendi elleri ile hazırladıkları Yozgat'ın meşhur testi kebabını sonrasında misafirlere ikram etti.

"Engelli kardeşlerimizin yanındayız"

İlçede yaşayan 2 bine yakın engelli bireyi tespit ettiklerini ve onları yeniden hayata bağlayacak çalışmalara imza atmak istediklerini, UYUM'un hem Ankara hem de Gölbaşı için büyük şans olduğunu ve merkeze büyük önem verdiğini her fırsatta dile getiren Başkan Şimşek, "UYUM ile öğrencilerimiz hem el becerilerini geliştiriyor hem de her gün yepyeni şeyler öğrenerek yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Merkezimiz kapılarını açtığı günden bu zaman dilimine kadar çok güzel etkinliklere ve organizasyonlara imza atıyor. Engelli kardeşlerimizin neler başarabileceğini bizlere UYUM gösterecek. İnşallah engelli çocuklarımız için açacağımız okul ve eğitim merkezleri katlanarak çoğalır. Biz burada bu çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Engelsiz bir toplum olma yolunda atılan adımların Başkent'imizde artmasını arzu ederiz" dedi.

Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanı Murat Karakurt ise program sebebiyle Başkan Şimşek'e teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz bugün İç Anadolu Bölgemize ait kıymetli bir ürünü sofralarımıza taşıdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir merkezi vatandaşların hizmetine açan Başkanımız Ramazan Şimşek'ten ve eşi Yeşim Şimşek'ten Allah razı olsun" dedi. - ANKARA

Başkan Şimşek UYUM öğrencileri ile mutfağa girdi
Başkan Şimşek UYUM öğrencileri ile mutfağa girdi
Başkan Şimşek UYUM öğrencileri ile mutfağa girdi

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Engelli, Yozgat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Şimşek UYUM öğrencileri ile mutfağa girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Şimşek UYUM öğrencileri ile mutfağa girdi - Son Dakika
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