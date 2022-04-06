Başkan Üçok: "Biz çalıştıkça Suluova güzelleşecek" - Son Dakika

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, belediye ekiplerinin Adnan Menderes Millet Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Yol üzerindeki 60 yıllık taş duvar ve toprak yığınının kaldırılması sonrasında bölgenin yaşam alanlarına dönüştürülmesi için çalışmalar yapılacağını belirten Başkan Üçok, "Biz çalıştıkça Suluova güzelleşecek. Suluova güzelleştikçe biz aşkla daha çok çalışacağız" dedi.

Bu çalışmayla ortaya çıkan yeşil alanı Amasya'da tek olan Adnan Menderes Millet Bahçesine bağlamış olacaklarını anlatan Fatih Üçok, "Şeker Fabrikamız ile birlikte yürüttüğümüz imar çalışması neticesinde belirli alanların şehre kazandırılması çalışması vardı. Şehrimizin merkezi içerisinde yer alan buradaki güzergah eski emniyet binası alanına kadar imar anlamında yeniden değişti ve şekillendi. Daha önce şehir merkezinde 25 bin metrekarelik bir alanda şehir meydanı ve cami düzenlemesi yapmıştık. Şimdide o bölgeden şehrimizin doğusuna doğru yeni açmakta olduğumuz yürüyüş yolları ve yeşil alana ulaşan bağlantı yollarını gerçekleştirmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Üçok, "Bu yaptığımız çalışmalar aslında şehrimizin kent kimliğine zenginlik katacak ve yeşil alanlarla birlikte insanların gezip dolaşabilecekleri bisiklet ve yürüyüş yollarının da önünü açmış olacağız. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun. Ramazan-ı şeriflerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA