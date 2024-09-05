Başkan Uzun'dan Atatürk anıtını temizleyen personelin kovulduğu iddialarına yanıt - Son Dakika
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Politika

Başkan Uzun'dan Atatürk anıtını temizleyen personelin kovulduğu iddialarına yanıt

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Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri öncesi Atatürk Anıtı'nın temizlenme şekli tartışmaları beraberinde getirmişti. Temizlik personelinin kovulduğu iddialarına Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'dan yanıt geldi: Personel işten çıkarılması söz konusu değil. İlgili personelin bağlı olduğu amir ve temizlik işleri müdürünün idari görevlerine son verildi.

05.09.2024 20:35  Güncelleme: 20:59
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Sivas Kongresinin 105'inci yıldönümü kutlamaları öncesinde, çelenk koyma törenine dakikalar kala, Atatürk Büstü'nün belediye ekiplerince temizlenme şekli sosyal medyada tepki çekmişti. Tepkilere neden olan temizlik görevlisinin kovulduğuna dair iddialara açıklık getiren Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, "İlgili personelimizin bağlı bulunduğu amirinin ve temizlik işleri müdürümüzün idari görevlerine son verilmiştir. Herhangi bir personelimizin işten çıkarılması gibi bir durum asla söz konusu değildir" dedi.

Başkan Uzun açıklamasında, "Sivas Kongresinin 105'inci yıldönümü kutlamaları öncesi, Tarihi Kent Meydanımızdaki Atatürk Büstü'nün temizlenmesi çalışmaları esnasında kameralara yansıyan görüntü ve sonrasındaki sosyal medya paylaşımları üzerine bu tür bir açıklama yapılma gereği duyulmuştur" dedi. Uzun açıklamasına şöyle devam etti:

"PERSONELİMİZİN HAREKETLERİ BASINA YANLIŞ YANSIDI"

Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız 4 Eylül etkinliklerinin bir parçası olan Atatürk Anıtına çelenk sunma törenleri öncesi bahsi geçen bölge büyük bir titizlikle temizlenmiş ve törene hazır hale getirilmiştir. Ancak tören başlama saatine dakikalar kala Atatürk Büstü'nün üst kısmında oluşan yeni bir leke nedeniyle hızlıca hareket eden temizlik personelimizin hareketleri yanlış anlaşılmaya meydan verecek şekilde basına yansımıştır. Personelimizin temizlik çalışmasının, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın aziz hatırasına saygısızlık olarak görülmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

"İDARİ GÖREVLERİNE SON VERİLDİ, PERSONEL KOVULMADI"

Öte yandan özellikle sosyal medyada çıkan bilgi kirliliğine son vermek ve ilk elden doğru bilgileri sizinle paylaşmak adına belirtmek isterim ki, ilgili personelimizin bağlı bulunduğu amirinin ve temizlik işleri müdürümüzün idari görevlerine son verilmiştir. Herhangi bir personelimizin işten çıkarılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Aynı şekilde temizlik işlerinden sorumlu ilgili başkan yardımcımız da, yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren bu olay üzerine sorumluluk almış ve görevinden affını talep etmiştir. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrimizde, bu yıl üst düzeyde icra edilen etkinliklere gölge düşürmeyi amaçlayan paylaşım ve açıklamaları kınıyor, bilgimiz dışında üretilen haberlere itibar edilmemesini rica ediyor, siz kıymetli basın mensuplarına ve kamuoyuna saygılarımı sunuyorum.

Başkan Uzun\'dan Atatürk anıtını temizleyen personelin kovulduğu iddialarına yanıt

Adem Uzun, Politika, 3-sayfa, Gündem, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Uzun'dan Atatürk anıtını temizleyen personelin kovulduğu iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Beyler Beyi: Derdimize bakar mısın arkadaş hangi açıdan bakarsan bak komedi. Önce heykel dik, onu temizletirken absürt bir görüntü ver, yetmedi amirleri görevinden al. :) 104 10 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Gayet güzel temizliyo napıcak yani heyke verecek hali yok ya heykel sonuçta heykellll 70 23 Yanıtla
  • Adem Uçuk: Altı üstü heykel, ne abarttınız ya 57 16 Yanıtla
  • Hasan Balta: Personel sorumlusunun Ne suçu var ? Her personelin başınada Adam dikemezye… insiyatif dahilinde yaptığı birşey yüzünden Amirine yaptırım uygulanmamalı… Adam iyi biriey yapsaydı ; Amirinede takdir verilecekmiydi sanki ! 68 4 Yanıtla
  • Hasan null: Saçmalık süzme saçmalık 51 4 Yanıtla
  • Murat Sert: ne zaman bitecek bu boş ugrasmalar.yeter ya.Artik turkiye gelissin. 46 4 Yanıtla
  • Celil Başer: türkiyenin yıllardır bitmeyen saçmalığı ölüden medet ummak 29 12 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Heykeli temizleyen işten çıkarılamaz diye bir kanunmu var 7 30 Yanıtla
  • Fatih Özer: amiri gerekli teçhizatı vermediği için kovulması normal. temizlik işçisi arkadaşta artniyet olduğunu sanmıyorum. 22 2 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Bizim milletten başka, bu kadar boş işlerle uğraşan başka bir toplum varımdır acaba yeryüzünde 1 0 Yanıtla

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