Başkan Uzun\'dan Atatürk anıtını temizleyen personelin kovulduğu iddialarına yanıt

Politika

Sivas Kongresinin 105'inci yıldönümü kutlamaları öncesinde, çelenk koyma törenine dakikalar kala, Atatürk Büstü'nün belediye ekiplerince temizlenme şekli sosyal medyada tepki çekmişti. Tepkilere neden olan temizlik görevlisinin kovulduğuna dair iddialara açıklık getiren Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, "İlgili personelimizin bağlı bulunduğu amirinin ve temizlik işleri müdürümüzün idari görevlerine son verilmiştir. Herhangi bir personelimizin işten çıkarılması gibi bir durum asla söz konusu değildir" dedi.

Başkan Uzun açıklamasında, "Sivas Kongresinin 105'inci yıldönümü kutlamaları öncesi, Tarihi Kent Meydanımızdaki Atatürk Büstü'nün temizlenmesi çalışmaları esnasında kameralara yansıyan görüntü ve sonrasındaki sosyal medya paylaşımları üzerine bu tür bir açıklama yapılma gereği duyulmuştur" dedi. Uzun açıklamasına şöyle devam etti:

"PERSONELİMİZİN HAREKETLERİ BASINA YANLIŞ YANSIDI"

Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız 4 Eylül etkinliklerinin bir parçası olan Atatürk Anıtına çelenk sunma törenleri öncesi bahsi geçen bölge büyük bir titizlikle temizlenmiş ve törene hazır hale getirilmiştir. Ancak tören başlama saatine dakikalar kala Atatürk Büstü'nün üst kısmında oluşan yeni bir leke nedeniyle hızlıca hareket eden temizlik personelimizin hareketleri yanlış anlaşılmaya meydan verecek şekilde basına yansımıştır. Personelimizin temizlik çalışmasının, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın aziz hatırasına saygısızlık olarak görülmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

"İDARİ GÖREVLERİNE SON VERİLDİ, PERSONEL KOVULMADI"

Öte yandan özellikle sosyal medyada çıkan bilgi kirliliğine son vermek ve ilk elden doğru bilgileri sizinle paylaşmak adına belirtmek isterim ki, ilgili personelimizin bağlı bulunduğu amirinin ve temizlik işleri müdürümüzün idari görevlerine son verilmiştir. Herhangi bir personelimizin işten çıkarılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Aynı şekilde temizlik işlerinden sorumlu ilgili başkan yardımcımız da, yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren bu olay üzerine sorumluluk almış ve görevinden affını talep etmiştir. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrimizde, bu yıl üst düzeyde icra edilen etkinliklere gölge düşürmeyi amaçlayan paylaşım ve açıklamaları kınıyor, bilgimiz dışında üretilen haberlere itibar edilmemesini rica ediyor, siz kıymetli basın mensuplarına ve kamuoyuna saygılarımı sunuyorum.