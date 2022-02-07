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Başkan Vekili Aydın'ın kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Başkan Vekili Aydın'ın kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor

07.02.2022 09:47
Başkan Vekili Aydın'ın kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kırsal mahallelerde gezi ve incelemelerde bulundu.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kırsal mahallelerde gezi ve incelemelerde bulundu.

Merkez mahalleleri sık sık gezerek halkla buluşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın, kırsal mahalleleri de unutmuyor. Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla bir arada olan Aydın, kırsal mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşların önerilerini tek tek yerinde dinledi. Aydın, beraberindeki başkan yardımcıları ve birim amirleri ile Çitli, Yalınağaç, Baklatepe, Irgat ve Aktaş mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Sorunları görüp talepleri yerinde dinleyen Başkan Vekili Aydın, hem belediyenin çalışmalarını anlattı hem de vatandaşların görüş ve önerilerini aldı. Aydın, daha güzel ve yaşanabilir bir İpekyolu için hep birlikte ortak akılla çalışmalar yapılacağına vurgu yaptı.

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Aydın, "Bugün kırsal mahallelerimizden Çitli, Yalınağaç, Baklatepe, Irgat ve Aktaş mahallelerimizin taleplerini dinledik ve istekleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Belediyemizden istenen talep ve çalışmaları programımıza aldık. Daha güzel ve yaşanabilir bir İpekyolu için, dayanışma ve işbirliğiyle el ele vererek hep beraber çalışacağız. Hemşehrilerimizin bizlerden olan taleplerini yerinde görmek ve birebir sorunları ile alakadar olmak adına bu tür ziyaretlere önem veriyoruz" dedi. - VAN

Başkan Vekili Aydın'ın kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor
Başkan Vekili Aydın'ın kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor
Başkan Vekili Aydın'ın kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor
Başkan Vekili Aydın'ın kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor
Başkan Vekili Aydın'ın kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor
Başkan Vekili Aydın'ın kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor
Başkan Vekili Aydın'ın kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor

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Emre Aydın, İpekyolu, Aydın, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Vekili Aydın'ın kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika


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