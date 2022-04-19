Başkan Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol'dan Ongun'a cevap: Siz sadece büfe yerleştirdiniz - Son Dakika
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Başkan Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol'dan Ongun'a cevap: Siz sadece büfe yerleştirdiniz

19.04.2022 14:23
Başkan Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol'dan Ongun'a cevap: Siz sadece büfe yerleştirdiniz

İBB sözcüsü Murat Ongun'un sosyal medya hesabından Tuzla'da bulunan Kamil Abdüş Gölüyle ilgili 2019 öncesi, 2019 sonrası paylaşımına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol, tepki gösterdi.

Tuzla'da bulunan ve yapımına 2018 yılında Tuzla Belediyesi ve dönemin AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan ve 5 etaptan oluşan Kamil Abdüş Gölü'nün ilk etabı kullanıma açıldı.

MURAT ONGUN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kamil Abdüş Gölü'nün ilk etabının yüzde 80'lık kısmı 2019 yerel seçimleri öncesinde tamamlanarak, Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'ndaki yeni İBB yönetimine devredildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, aradan geçen üç yıl sonrasında Kamil Abdüş Gölü'nün yüzde 20'lik kısmının tamamlayarak açılmasını 'Yıllarca bakımsız' kalmıştı algısı ile paylaştı. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise öncesi ve sonrası olarak adlandırdığı iki fotoğraf ile algı çalışmasını sürdürdü.

ONGUN'A YANIT ÇABUKOL'DAN GELDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına yanıt Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol'dan geldi. Bilginin tamamen çarpıtma olduğunu belirten Çabukol, "Doğrusu şudur: 2019'da zaten %80'i tamamlanmış olarak aldınız. Siz sadece ağaç dikip Beltur büfesi yerleştirdiniz. Bunu da 3 yılda yaptınız! Buyurun gerçek öncesi ve sonrası burada" ifadelerini kullandı.

Başkan Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol'dan Ongun'a cevap: Siz sadece büfe yerleştirdiniz
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Murat Ongun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol'dan Ongun'a cevap: Siz sadece büfe yerleştirdiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol'dan Ongun'a cevap: Siz sadece büfe yerleştirdiniz - Son Dakika
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