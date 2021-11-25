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Başkan Zolan, "Kadına şiddet bir insanlık suçudur" - Son Dakika

Başkan Zolan, "Kadına şiddet bir insanlık suçudur"

25.11.2021 11:08
Başkan Zolan, "Kadına şiddet bir insanlık suçudur"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, kadına karşı şiddetin bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, kadına karşı şiddetin bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti kınayan Başkan Osman Zolan, "Denizlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla tek yürek kadına karşı şiddete 'hayır' diyor, şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans uygulayacağımızı belirtmek istiyorum. Ayrıca kadınlarımıza karşı şiddetin sonlanması, şiddet mağduru kadınlarımızın korunması ve desteklenmesinin yanı sıra onların karar alma süreçlerine katılmaları, sosyo-ekonomik hayatın içinde etkin ve üretken bireyler olarak daha fazla yer almaları için de çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu özel günün şiddetin her türlüsünün karşısında olan bir toplum bilinci oluşmasına vesile olmasını diliyorum"

Kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözlerine vurgu yapan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Varlıkları, emekleri, sevgi dolu kalpleri ve fedakarlıklarıyla hayatımızı yaşanabilir hale getiren tüm kadınlarımızın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutlar, bu özel günün şiddetin her türlüsünün karşısında olan bir toplum bilinci oluşmasına vesile olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Başkan Zolan, Kadına şiddet bir insanlık suçudur

Osman Zolan, Denizli, Kasım, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Zolan, 'Kadına şiddet bir insanlık suçudur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Zolan, "Kadına şiddet bir insanlık suçudur" - Son Dakika
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