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Başkent'te, 'Türkiye-Afrika ilişkileri' konulu çalıştay gerçekleştirildi - Son Dakika

Başkent'te, 'Türkiye-Afrika ilişkileri' konulu çalıştay gerçekleştirildi

17.11.2021 19:03
Başkent'te, 'Türkiye-Afrika ilişkileri' konulu çalıştay gerçekleştirildi

CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Tarafından '21'inci yüzyılda Yükselen Afrika ve Afrika Ülkeleri ile Türkiye İlişkileri' konulu çalıştay gerçekleştrildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Tarafından '21'inci yüzyılda Yükselen Afrika ve Afrika Ülkeleri ile Türkiye İlişkileri' konulu çalıştay gerçekleştrildi.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkünde Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya kurul üyeleri, bakanlıkların ve kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı. Çalıştayda Afrika'nın jeopolitik konumu, ekonomik kapasitesi ve kültürel potansiyeli değerlendirildi. Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği tartışıldı, bölgesel işbirlikleri ve artan ticaret hacmi doğrultusunda alternatif politikalar konuşuldu.

21'inci yüzyılda Afrika'nın uluslararası sistemdeki stratejik rolüne dikkat çekilen çalıştayda, Türkiye-Afrika ilişkilerinin 'kazan-kazan ve eşit ortaklık' temelinde ilerletileceği ve sürdürülebilir işbirliklerini geliştirmeye devam edileceği belirtildi.Türkiye'nin Afrika ülkelerinde artan büyükelçilik sayısı, Türk Hava Yolları'nın seferleri, öğrenci değişim programları, Türkiye bursları, savunma sanayi işbirlikleri, kamu, özel sektör ve STK etkinliklerinin 'Afrika Açılımı'na stratejik bir boyut kazandırdığı ifade edildi.

Çalıştayda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen insani diplomasi ile Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler geliştirme bakış açısıyla, Türkiye-Afrika ilişkilerinin çok daha ileri boyutlara ulaşması hedefine yönelik yeni politika önerileri müzakere edildi. Toplantıda 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbu'da gerçekleşecek 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin önemi ve zirve marjındaki hazırlıklar da gündeme geldi.


Büyükelçi, Çankaya, Türkiye, Afrika, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Başkent'te, 'Türkiye-Afrika ilişkileri' konulu çalıştay gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te, 'Türkiye-Afrika ilişkileri' konulu çalıştay gerçekleştirildi - Son Dakika
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