Başsavcılıktan Özgür Özel\'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında

Mahşerin atlısı:

Anka park adı altında ülkeyi 800 milyon dolar sömüren melih gökçek ne kadar ceza aldı yada 600 milyonluk villası olan 20 yaşındaki oğlu Osman hökçeğin mal varlığı ve kaynağı araştırıldımı ?

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Byaydin Yeniden: bak dusun hala insan olmayan hatta beyni calısmayan bazı varlıklar senin yazdıklarını begenmemiş..cuku 24 yıldır her birinin validesi eglence olsun diye Sayın erdoğana gidiyor 0 0

Metin Celik: Çalmanız haklı yani, insanda biraz utanma olur ya. İşiniz gücünüz atanın kemiklerini sızlatmak. 0 0