Başsavcılıktan Özgür Özel'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında - Son Dakika
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Politika

Başsavcılıktan Özgür Özel'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ''Serdar Haydanlı'nın gözaltına alındığı gün serbest bırakıldı'' iddiasını yalanladı. Başsavcılık, ''Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir.'' dedi.

22.03.2025 15:26
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB binasında düzenlediği basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma kapsamında şubeden serbest bırakılan tek ismin hakkında 'Naylon fatura kesiyor' denilen Serdar Haydanlı olduğunu iddia etmişti. Bu iddiaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yanıt verdi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: SERDAR HAYDANLI GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Başsavcılıktan Özgür Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama

SERDAR HAYDANLI KİMDİR?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanı Serdar Haydanlı, teknoloji ve telekomünikasyon sektöründeki çalışmalarıyla tanınıyor.

2015 yılında 4.5G Grup şirketini kuran Haydanlı, aynı zamanda birçok organizasyon ve etkinlikte aktif rol almış bir isim olarak dikkat çekiyor.

Selçuk Bayraktar öncülüğünde düzenlenen Teknofest etkinliklerinde görev aldığı bilgisi paylaşılmıştır.

Başsavcılıktan Özgür Özel\'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında

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Son Dakika Politika Başsavcılıktan Özgür Özel'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Ali Cakar :
    Birgünde adam olun dogruyu söyleyin.Yalan birtarafin yalama yapmis 169 41 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    Anka park adı altında ülkeyi 800 milyon dolar sömüren melih gökçek ne kadar ceza aldı yada 600 milyonluk villası olan 20 yaşındaki oğlu Osman hökçeğin mal varlığı ve kaynağı araştırıldımı ? 81 116 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    bak dusun hala insan olmayan hatta beyni calısmayan bazı varlıklar senin yazdıklarını begenmemiş..cuku 24 yıldır her birinin validesi eglence olsun diye Sayın erdoğana gidiyor 0 0
    Metin Celik:
    Çalmanız haklı yani, insanda biraz utanma olur ya. İşiniz gücünüz atanın kemiklerini sızlatmak. 0 0
    Murat Çevre:
    SENDE İYİ SALİYORSUN ATİN İYİ KOSUYOR 0 0
  • Murat Çevre:
    ALLAH İCİN BUNLARİN HER SÖYLEDİGİ NEDEN HEP YALAN CİKİYOR 159 35 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    24 yıldır seediliyorsunuz 0 yalanla.. 0 0
    Byaydin Yeniden:
    Yalanla 24 yıl idare ediliyorsunuz dogruyu söyleyenler sizin için Yalan.. Yalan Söyleyenler Doğru oluyor..1 aldıgın maaşla kira ödeyebliyormusun? ... 0 0
  • Mevlüt Sarioğlu:
    YALAN KANINIZA İŞLEMİŞ BIRAKIN BU MİLLETİ AYAKLANDIRMA İŞLERİNİ KENDİ İÇİNİZDEKİ HESAPLAŞMAYA GARİBAN HALKI KANDIRIP KARIŞTIRMAYIN 121 38 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    Yalanla 24 yıl valideniz Mevlutte sey edildi ondan artık kafanız calısmıyor 0 0
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SON DAKİKA: Başsavcılıktan Özgür Özel'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında - Son Dakika
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