Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü - Son Dakika
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Politika

Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

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Batman Belediyesi önünde kayyum atanmasına tepki gösteren bir şahsın, polislerden birine yumruk atması sonrası ortalık karıştı. Yumrukların havada uçuştuğu olay sırasında polise yumruk atan şahıs apar topar gözaltına alındı.

04.11.2024 11:50
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Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılıp yerlerine kayyum atamasının yankıları sürüyor.

POLİSE YUMRUK ATTI, ORTALIK KARIŞTI

Kayyum atanan kentlerden biri olan Batman'da protesto için toplanan kalabalıkla polisler arasında arbede yaşandı. Kargaşa anında bir vatandaşın polise yumruk atmasıyla bir anda tansiyon yükseldi. Olay anı ise kameralar tarafından görüntülendi.

Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

GÜLİSTAN SÖNÜK NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Gülistan Sönük'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

GÜLİSTAN SÖNÜK KİMDİR?

1993 doğumlu olan Gülistan Sönük, lise eğitimini Kozluk'ta tamamladıktan sonra 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Sönük, 2019 yılında Bekirhan Belediye Eş Başkanlığı görevine seçildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise yüzde 64,52 oy alarak Batman Belediye Eş Başkanı olarak görev yaptı.

1993 doğumlu olan Sönük, lise eğitimini Kozluk'ta tamamladıktan sonra 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Bekirhan Belediye Eş Başkanlığı görevine seçildi ve 2024 yerel seçimlerinde yüzde 64,52 oy alarak Batman Belediye Eş Başkanı olarak görev yaptı.

Batman\'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Batman Belediyesi, Politika, Güncel, Kayyum, Batman, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Sadece Beşiktaş:
    BUNLARA EKMEK SU BİLE VERMEYECEKSİN Kİ DEVLET NEDİR DEVLETİN KIYMETİNİ ANLASINLAR. 309 97 Yanıtla
  • Hüseyin Bakır:
    Yumruk atan o eli acil bir yerlerine iade edin , 267 58 Yanıtla
  • Nuh ÇELEBİ:
    KAHROLSUN PKK YANDAŞLARI. 252 30 Yanıtla
  • Serkan Budak:
    halkın iadesine hiç bir güç duramaz 82 168 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Adiler 169 41 Yanıtla
  • Kemsl:
    verilen özgürlükler geri böyle dönüyor .polise yumruk atmak! 157 36 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    tabancanızda mermi yok aslan polisim? 78 44 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    israil boş durmuyor ortalığı fena karıştıracak. şimdiden başladı zaten israil diyor kürtler bizim kayıp kabilemiz 77 38 Yanıtla
  • Suleyman Tanrıverdi:
    Ülke yavaş yavaş zıvanadan çıkıyor 59 13 Yanıtla
  • myra vip transfer:
    Bu sitenin videolarını açarken neden sinir krizi geçiriyorum açılmıyor ya 64 8 Yanıtla
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