Batman\'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Politika

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılıp yerlerine kayyum atamasının yankıları sürüyor.

POLİSE YUMRUK ATTI, ORTALIK KARIŞTI

Kayyum atanan kentlerden biri olan Batman'da protesto için toplanan kalabalıkla polisler arasında arbede yaşandı. Kargaşa anında bir vatandaşın polise yumruk atmasıyla bir anda tansiyon yükseldi. Olay anı ise kameralar tarafından görüntülendi.

GÜLİSTAN SÖNÜK NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Gülistan Sönük'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

GÜLİSTAN SÖNÜK KİMDİR?

1993 doğumlu olan Gülistan Sönük, lise eğitimini Kozluk'ta tamamladıktan sonra 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Sönük, 2019 yılında Bekirhan Belediye Eş Başkanlığı görevine seçildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise yüzde 64,52 oy alarak Batman Belediye Eş Başkanı olarak görev yaptı.

1993 doğumlu olan Sönük, lise eğitimini Kozluk'ta tamamladıktan sonra 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Bekirhan Belediye Eş Başkanlığı görevine seçildi ve 2024 yerel seçimlerinde yüzde 64,52 oy alarak Batman Belediye Eş Başkanı olarak görev yaptı.