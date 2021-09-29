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BBP Genel Başkanı Destici, AA Genel Müdürü Karagöz'ü ziyaret etti - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, AA Genel Müdürü Karagöz'ü ziyaret etti

29.09.2021 16:37
BBP Genel Başkanı Destici, AA Genel Müdürü Karagöz'ü ziyaret etti, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.

AA Genel Müdürlüğündeki ziyarette konuşan Destici, Karagöz'e "AA Genel Müdürlüğü" görevinin hayırlı olmasını diledi.

Karagöz'ün ehliyetiyle liyakatiyle tecrübesiyle bu görevi layıkıyla yapacağına yürekten inandığını belirten Destici, AA'nın kadim, köklü, stratejik bir kuruluş olarak dünyanın en önemli ajanslarıyla yarıştığını dile getirdi.

AA'nın sadece Türkiye'den değil, dünyada diğer ajansların olmadığı noktalardan da pek çok dilde haberler geçtiğini anımsatan Destici, "Bu anlamda AA, uluslararası yüksek düzeyde bir hüviyete de sahip. Bu da bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, bu milletin bir ferdi olarak bizi gururlandırıyor." dedi.

AA'nın tüm yöneticilerini tebrik eden Destici, başarı temennisinde bulundu.

"Omuzlarımızdaki sorumluluğu artırıyor"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de AA'nın 1920 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından TBMM'den önce kurulan çok köklü bir kuruluş olduğunu belirtti.

"Bu miras, bizim omuzlarımızdaki sorumluluğu artırıyor." diyen Karagöz, şunları kaydetti:

"Biz, her Türk vatandaşının sonsuz güven duyacağı bir ajans olmak istiyoruz. Aynı zamanda uluslararası başarılarla da her Türk vatandaşının gurur duyacağı bir ajans olmak istiyoruz. Bu anlamda Anadolu Ajansı hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir titizlikle ve özenle, kaliteyi merkeze koyarak çalışmalarına devam edecek."

BBP'nin Türkiye'nin en köklü siyasi hareketlerinden biri olduğunu belirten Karagöz, bu siyasi çeşitlilikte, Türkiye'de milli duygular taşıyan her siyasi harekete, bunun haberlerine ve görünürlüğüne katkı sağlamayı demokrasiye katkı sağlamak olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bu ziyaretin kendileri için özel bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Karagöz, Destici'ye teşekkür etti.

Ziyarette, Serdar Karagöz, BBP Genel Başkanı Destici'ye AA arşivinden eski BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile fotoğrafının da bulunduğu iki fotoğraf hediye etti.

Destici'ye ziyaretinde BBP Genel Başkan yardımcıları Mahir Alay ile Mikail Şahan da eşlik etti.

BBP Genel Başkanı Destici, AA Genel Müdürü Karagöz'ü ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, AA Genel Müdürü Karagöz'ü ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi, Anadolu Ajansı, Serdar Karagöz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, AA Genel Müdürü Karagöz'ü ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, AA Genel Müdürü Karagöz'ü ziyaret etti - Son Dakika
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