BBP Genel Başkanı Destici'den seçim barajı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den seçim barajı açıklaması Açıklaması

06.03.2022 15:29
BBP Genel Başkanı Destici'den seçim barajı açıklaması Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçim barajının sıfır ya da en fazla yüzde 3 olmasını arzu ediyoruz.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçim barajının sıfır ya da en fazla yüzde 3 olmasını arzu ediyoruz. Siyasi partilere yapılan Hazine yardımı Anayasa'daki gibi seçime giren tüm partilere hakça ve yeteri miktarda dağıtılmalı." dedi.

Destici, bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Divan Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP olarak Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'nın ivedilikle değiştirilip, demokratikleştirilmesini beklediklerini belirten Destici, bu konuda görüş ve önerilerini hem sözlü hem de yazılı olarak Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarıyla paylaştıklarını söyledi.

Bu konularda uzlaşıya açık olduklarını dile getiren Destici, "Halkımıza ve kamuoyuna ifade ettiğimiz gibi seçim barajının sıfır ya da en fazla yüzde 3 olmasını arzu ediyoruz. Siyasi partilere yapılan Hazine yardımı Anayasa'daki gibi seçime giren tüm partilere hakça ve yeteri miktarda dağıtılmalı. Siyasetin finansmanı şeffaf olmalı, ön seçim mecbur hale getirilmeli." diye konuştu.

"Problem planlamadan kaynaklanıyor"

Destici, çiftçiye ve tarıma gerekli desteğin sağlanması, tarımsal planlamanın iyi yapılması ve suya gerekli önemin verilmesi konularını yıllardır dile getirdiklerini, buna karşın bugün bazı kesimlerim bu konuları siyasi rant elde etmek için kullandığını ifade etti.

Türkiye'nin kendisine yeterli ayçiçeği üretimini yapacak araziye sahip olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Burada tek problem planlamadan kaynaklanıyor. Belki de gelecek sene o kadar çok ayçiçeği üretilecek ki ürün çiftçinin elinde kalacak. Bugün soğanda yaşanan durum yaşanacak. Biz öncelikle kendi vatandaşımıza yetecek kadar tarım ve hayvancılık ürünlerini üretmeliyiz, sonra ithalatla ilgili kısım planlanmalı. Ama biz halkımızın kendi ihtiyacını ülke olarak mutlaka kendimiz üretmeliyiz. Biz buğdayı, arpayı, mercimeği, nohudu, ayçiçeğini üretebiliriz. İnşallah önümüzdeki ekim döneminde bu planlama daha iyi yapılır ve Türkiye bu saydığımız tarım ürünlerinde kendine yeter. Bu ortamda fırsatçılar hala cirit atıyor. A marketinde bir ürün 20 lira, B marketinde aynı ürün 28 lira. Ticaret Bakanlığının bunlara fırsat vermemesi lazım."

"Zengin ya da fakir ayırt etmeden herkesten vergi alınıyor"

Destici, akaryakıta her gün zam geldiğini ve vatandaşların artık bu zamları takip dahi edemediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Akaryakıta zam geldikçe, akaryakıttaki KDV ve ÖTV de artıyor. Devletin burada bu vergiden vazgeçmesi gerekiyor. Yüksek oranda vergi kabul edilebilir değil. Petrol fiyatları dünyada artıyor, döviz artıyor ama bu vergi artışlarının da aynı düzeyde artması doğru değil. Burada vatandaşlarımızın, özelliklede üreticilerimizin, çiftçilerin korunması lazım. Aynı şey elektrik için de geçerli. Çünkü üretmek zorundayız. Vergi kazançtan ve gelirden alınır ama bizde verginin yüzde 70'ten fazlası gelirden ve kazançtan değil, dolaylı yoldan alınıyor. Böyle olunca zengin ya da fakir ayırt etmeden herkesten vergi alınıyor."

BBP Genel Başkanı Destici'den seçim barajı açıklaması Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den seçim barajı açıklaması Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den seçim barajı açıklaması Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den seçim barajı açıklaması Açıklaması

YORUMLAR
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Destici: Devletin akaryakıtta vergiden vazgeçmesi gerekiyor Destici: Devletin akaryakıtta vergiden vazgeçmesi gerekiyor Destici: 'BBP olarak, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız' Destici: 'BBP olarak, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız'

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Anayasa, Vergi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den seçim barajı açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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